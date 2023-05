SAK Klagenfurt braucht jetzt Fußballwunder für Klassenerhalt - klare Niederlage in Gurten

Details Freitag, 12. Mai 2023 23:18

Die Union Gurten setzte sich standesgemäß gegen den SAK mit 3:0 durch. An der Favoritenstellung ließ Gurten keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SAK Klagenfurt einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte die Union Raiffeisen Gurten knapp die Nase mit 1:0 vorn gehabt. Der SAK ist damit weiterhin abgeschlagen Tabellenletzter und braucht jetzt schon ein größeres Fußballwunder, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Immerhin sind nur noch vier Runden zu spielen.

Die Gurtener starten gleich stark ins Match. Es dauert allerdings eine Weile, bis die Gurtener in Führung gehen. Für die 1:0-Führung war schließlich Fabian Wimmleitner in der 27. Minute verantwortlich. Er zieht aus 18 Metern ab und der Ball passt punktgenau ins linke untere Eck. Mit der Führung im Rücken wollen die Gurtener vor 250 Zuschauern nachlegen, woraus aber vorerst nichts wird. Auch die Gäste aus Kärnten kommen in Folge besser ins Spiel und haben auch Gelegenheiten auf den Ausgleich, er bleibt aber aus. Mit der Führung für die Union Gurten ging es in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang der Blitzstart für die Gurtener. Das Heimteam versenkte die Kugel in der 46. Minute zum 2:0 - Henry Nwoga trifft nach schönem Stanglpass von Lukas Schlosser. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Gäste tun sich wie schon im ersten Durchgang sehr schwer. Man wirft dann alles nach vorne. In der 79. Minute erhielt Klagenfurts Marko Mitrovic die Gelb-Rote Karte, sodass der SAK fortan in Unterzahl agieren musste. Mit dem 3:0 sicherte Wimmleitner Gurten nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (82.) - er steigt nach einer Flanke am höchsten und köpft ein. Schlussendlich verbuchte die Union Raiffeisen Gurten gegen den SAK Klagenfurt einen überzeugenden Heimerfolg.

Die Union Gurten hat nach dem souveränen Erfolg über den SAK weiter die vierte Tabellenposition inne. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Gurten ist die funktionierende Defensive, die erst 24 Gegentreffer hinnehmen musste. 14 Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat die Union Raiffeisen Gurten derzeit auf dem Konto.

Der SAK Klagenfurt ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal fünf Punkte fuhr der Tabellenletzte bisher ein. Dem Gast muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Regionalliga Mitte markierte weniger Treffer als der SAK. Der SAK Klagenfurt kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und acht Unentschieden in der Bilanz.

Mit 48 Punkten auf der Habenseite herrscht bei der Union Gurten eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim SAK nach elf Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Gurten stellt sich am Samstag (19:00 Uhr) beim USV RB Weindorf St. Anna am Aigen vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SAK Klagenfurt den ASV Allerheiligen.

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Es war das erwartet harte Spiel.

Das 3:0 scheint klarer als es war. Der SAK hätte sich nach dem 1:0 durchaus auch einen Treffer verdient gehabt. Die Gleb-Rote Karte und das 3:0 war dann die Entscheidung."

Regionalliga Mitte: Union Raiffeisen Gurten – SAK Klagenfurt, 3:0 (2:0)

82 Fabian Wimmleitner 3:0

46 Chidera Henry Nwoga 2:0

27 Fabian Wimmleitner 1:0

