Hertha Wels entführt drei Punkte aus Weiz

Details Freitag, 19. Mai 2023 23:38

Die Differenz von einem Treffer brachte WSC Hertha gegen den SC Weiz den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Luft nach oben hatte WSC HOGO Hertha dabei jedoch schon noch. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Weiz hatte mit 3:0 gewonnen.

Im ersten Durchgang sehen die Zuschauer eine umkämpfte Partie ohne echte Tormöglichkeiten. Die Welser sind optisch überlegen, doch das Leder will nicht in die Gefahrenzone. Torlos ging es dementsprechend zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Weizer. Roko Mislov erzielte vor 467 Zuschauern nach einem ruhenden Ball das 1:0. Lukas Ried versenkte die Kugel zum 2:0 für WSC Hertha (57.) - dem Treffer war ein Schnitzer von Weiz-Goalie Temmel vorausgegangen. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Weizer riskieren in Folge mehr, der Anschlusstreffer fällt dann aber zu spät. Erst in der Nachspielzeit (92.) gelang Florian Weiler der Anschlusstreffer für den SC ELIN Weiz. Schließlich strich WSC HOGO Hertha die Optimalausbeute gegen das Heimteam ein.

Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt der SC Weiz eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. Weiz kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. Ansonsten stehen noch neun Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der SC ELIN Weiz in dieser Zeit nur einmal gewann.

WSC Hertha behauptet nach dem Erfolg über den SC Weiz den dritten Tabellenplatz. Nur dreimal gab sich WSC HOGO Hertha bisher geschlagen. Neun Spiele währt bereits die Serie, in der der Gast ungeschlagen ist.

Am kommenden Freitag trifft Weiz auf die Tus Bad Gleichenberg, WSC Hertha spielt am selben Tag gegen die RZ Pellets WAC Amateure.

Stimme zum Spiel:

Jörg Schirgi (Trainer Weiz): "Die Niederlage wäre nicht notwendig gewesen. Wir haben gut mitgehalten und waren dann unkonzentriert beim ersten Gegentor. Wir müssen unsere Chancen nutzen."

Regionalliga Mitte: SC ELIN Weiz – WSC HOGO Hertha, 1:2 (0:0)

92 Florian Weiler 1:2

57 Lukas Ried 0:2

48 Roko Mislov 0:1

