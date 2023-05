LASK Amateure OÖ geben sich in Kalsdorf keine Blöße

Details Samstag, 20. Mai 2023 12:12

Mit 0:4 verlor der SC Copacabana Kalsdorf am vergangenen Freitag zu Hause deutlich gegen den SPG LASK Amateure OÖ Amat. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der LASK Amateure OÖ löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Klare Sache für den Favoriten

Die Führung des SPG LASK Amateure OÖ Amat. stellte Marco Siverio Toro sicher. Der Angreifer traf vor 200 Zuschauern zum 0:1. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Rocco Vicol erhöhte den Vorsprung des LASK Amateure OÖ nach 48 Minuten auf 2:0. Toro legte in der 76. Minute zum 3:0 für die Gäste nach. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Enrique Wild für einen Treffer sorgte (91.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SPG LASK Amateure OÖ Amat. den SC Kalsdorf 4:0.

Kalsdorf stellt die anfälligste Defensive der Regionalliga Mitte und hat bereits 67 Gegentreffer kassiert. Die Gastgeber befinden sich am 27. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Im Angriff des SC Copacabana Kalsdorf herrscht Flaute. Erst 28-mal brachte der SC Kalsdorf den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich Kalsdorf schon 19-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den SC Copacabana Kalsdorf, sodass man lediglich drei Punkte holte.

Der LASK Amateure OÖ behauptet nach dem Erfolg über den SC Kalsdorf den zweiten Tabellenplatz. Erfolgsgarant des SPG LASK Amateure OÖ Amat. ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 71 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. 19 Siege, fünf Remis und drei Niederlagen hat der LASK Amateure OÖ derzeit auf dem Konto. Zehn Spiele währt bereits die Serie, in der der SPG LASK Amateure OÖ Amat. ungeschlagen ist.

Kalsdorf tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, beim Junge Wikinger Ried an. Bereits einen Tag vorher reist der LASK Amateure OÖ zum FC Gleisdorf 09. Anpfiff ist ebenfalls um 19:00 Uhr.

Regionalliga Mitte: SC Copacabana Kalsdorf – SPG LASK Amateure OÖ Amat, 0:4 (0:1)

91 Enrique Wild 0:4

76 Marco Siverio Toro 0:3

48 Rocco Vicol 0:2

4 Marco Siverio Toro 0:1

