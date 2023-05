WSC Hertha filetiert die WAC Amateure

Details Samstag, 27. Mai 2023 10:40

WSC Hertha erteilte den WAC Amateure eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für die Oberösterreicher. Auf dem Papier ging Hertha Wels als Favorit ins Spiel – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Bereits zur Pause lag die Sulimani-Elf klar mit 4:0 in Front.

Hertha Wels bärenstark

Vor 150 Zuschauern traf Lukas Ried in der 12. Minute zum 1:0. Er staubte einen Schuss von Mislov zur Führung ab. Die Welser nahmen durch den Treffer richtig Fahrt auf und hatten die Kontrolle über dieses Spiel sehr früh übernommen. Nach 20 Minuten fiel der zweite Treffer für die Hausherren. Alexander Mayr behielt im 1 gegen 1-Duell mit WAC-Tormann Müller die Oberhand und traf ins Schwarze. Bereits mit zwei Gegentreffern dekoriert, geschah auf der WAC-Seite dann noch zu allem Überfluss ein Eigentor. Muharemovic war der Unglücksrabe, indem er einen Rückpass ins eigene Tor beförderte. Nur zwei Minuten später gab es erneut Jubel in der Messestadt. Michael Oberwinkler traf per Abstauber zum 4:0.

Kantersieg eingetütet

Der zweite Abschnitt verlief ähnlich dominant für die Oberösterreicher. Mit viel Ballbesitz und Angriffsfußball ließen sie die Gäste nicht annähernd vors Tor kommen. Nach 84 Spielminuten stellte Gentian Latifi per Heber aus großer Distanz auf 5:0. Damit war die Messe eindeutig zu Gunsten der Heimischen gelesen.

Trotz des Sieges bleibt WSC Hertha auf Platz drei. WSC HOGO Hertha weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 17 Erfolgen, acht Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Zehn Spiele währt bereits die Serie, in der WSC Hertha ungeschlagen ist.

Nach 28 absolvierten Begegnungen nehmen die WAC Amateure den achten Platz in der Tabelle ein.

Während WSC HOGO Hertha am nächsten Freitag (19:00 Uhr) beim SPG LASK Amateure OÖ Amat. gastiert, duellieren sich die WAC A. am gleichen Tag mit der Tus Bad Gleichenberg.

Foto: RIPU

Regionalliga Mitte: WSC HOGO Hertha – RZ Pellets WAC Amateure, 5:0 (4:0)

84 Gentian Latifi 5:0

35 Michael Oberwinkler 4:0

32 Eigentor durch Kenan Muharemovic 3:0

20 Alexander Mayr 2:0

12 Lukas Ried 1:0

