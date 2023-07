UNIQA ÖFB-Cup: Weiz zieht bei Marchfeld-Donauauen im Elfmeterschießen den Kürzeren

Details Freitag, 21. Juli 2023 22:24

Am Freitagabend kam es in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups zum Duell zwischem dem FC Marchfeld-Donauauen und dem SC Weiz. Damit hieß es Regionalliga Ost gegen Regionalliga Mitte. Ein echter Favorit war nicht auszumachen, am Ende ging es aber sogar ins Elfmeterschießen, wo die Gastgeber letztlich die Nase vorne hatten. Damit stehen die Niederösterreicher in der zweiten Runde.

Blitzstart für Weiz

Dabei beginnt das Match ganz nach Wunsch der Gäste. Nach nur fünf Minuten gibt es Elfmeter für die Weizer. Danijel Prskalo wird nach einem Hereingabe im Strafraum gefoult und der Schiedsrichter zeigt ohne zu zögern auf den Punkt. Jan Niklas Ostermann tritt an und versenkt das Leder im Kasten. Mit der Führung im Rücken wollen die Oststeirer nachlegen, was aber nicht gelingt. Kurz darauf eine Riesenchance für Mannsdorf, aber Goalie Temmel kann den Ball an die Latte abwehren - auch der Nachschus von Tompte findet sein Ziel nicht. Dann ein Konter der Weizer über Ostermann, aber seine Flanke landet beim Tormann. In der 17. Minute gleichen die Gastgeber aus. Taner Sen verwandelt einen perfekten Querpass von rechts zum Ausgleich. Damit ist wieder alles offen. Die Heimischen bleiben jetzt am Drücker, wollen nachlegen, woraus aber nichts wird. Es geht mit dem 1:1 dann auch in die Pause.

Keine Tore

Im zweiten Durchgang gibt es ein ähnliches Spiel wie in der ersten Halbzeit, allerdings dauert es jetzt eine Weile, bis die beiden Mannschaften zwingende Tormöglichkeiten vorfinden. In der 76. Minute erst die Weizer mit einer Top-Gelegenheit: Goalie Zocher kann einen Kopfball von Koca auf der Linie abwehren. Nur wenige Minuten später der Weizer Gabbichler mit dem Matchball: Nach einer Flanke von Rechts kommt er am langen Eck zum Kopfball, der geht knapp am Tor vorbei. Dann ist das Spiel vorbei und es geht in die Verlängerung.

In der Verlängerung ist Marchfeld stärker. Tompte versucht es akrobatisch per Fallrückzieher, doch der Ball geht am Tor vorbei. Mannsdorf drängt auf die Entscheidung, Sudar dribbelt sich durch den gegnerischen Strafraum, bis der Ball weg ist. Weiz tut sich in der Verlängerung sehr schwer im Spiel nach vorne. In der Schlussphase dann aber beinahe doch die Entscheidung zugunsten der Weizer. Einen Schuss von Koca kann Goalie Zocher aber abwehren, den Nachschuss setzt Strahlhofer neben das Tor. Dann ist auch die Verlängerung vorbei und es geht ins Elferschießen.

Marchfeld im Vorteil

Dieses wird von den Gastgeber gestartet, die auch gleich treffen, während Weiz verschießt. Beim vierten Elfmeter haben die Weizer dann aber die Möglichkeit auszugleichen, scheitern aber neuerlich, wodurch die Marchfelder durch Sudar das Spiel entscheiden.

Fotocredit: Facebook SC Weiz

