Klare Sache! SPG HOGO Wels siegt zum Auftakt bei den WAC Amateuren

Für die neu formierte SPG HOGO Wels ging es am ersten Spieltag der Regionalliga Mitte nach Kärnten zu den WAC Amateuren. Zur Pause führten die Gäste knapp mit 1:0. Im zweiten Durchgang machten sie dann aber alles klar und siegten mit 4:1. Die Wolfsberger mussten kurz nach Wiederbeginn mit einem Mann weniger auskommen.

Favorit führt nach 45 Minuten

Die Oberösterreicher gingen nach 19 Spielminuten in Führung. Nach dem Assist von Michael Oberwinkler traf Jonas Schwaighofer für die Sulimani-Elf ins Schwarze. Wolfsberg zeigte aber trotz Rückstand, dass viel Potential in der jungen Zweitvertretung steckte. Die Welser verwalteten dann aber knappen Vorsprung bis zum Pausenpfiff.

Turbulente zweite Halbzeit

Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn sah Lukas Puff nach einem Foulspiel im Strafraum Gelb/Rot. Weiters signalisierte Schiedsrichter Wangg umgehend auf Elfmeter. Simon Gasperlmair übernahm die Verantwortung und konnte den Strafstoß zum 2:0 für die SPG verwerten. Es dauerte aber nicht lange, ehe die Kärntner in Unterzahl gefährlich wurden. Marco Modritsch konnte in der 56. Minute den Anschlusstreffer erzielen. Somit wurde es nochmals spannend. Wels konnte aber trotz dem Gegentreffer die numerische Überlegenheit zunehmend in ein spielerisches Übergewicht verwandeln. Nach 67 Minuten traf Jonas Schwaighofer aus einem Stanglpass heraus zum dritten Treffer für die SPG. Gegen Ende hin legten die Messestädter dann noch in Person von Adrian Castro Mesa den vierten Treffer drauf. Der Spanier traf mit einem schönen Schuss ins lange Eck zur Entscheidung.

Emin Sulimani (Trainer SPG Wels): „In der ersten Halbzeit hatten wir einen knappen Vorsprung Die Partie verlief ausgeglichen und die WAC Amateure konnten teilweise gut mitspielen. Nach dem Ausschluss spielte uns die numerische Überlegenheit in die Karten. Wir freuen uns, dass wir mit einem deutlichen Sieg die Meisterschaft starten konnten.“

Foto: RIPU

