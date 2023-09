ASK Voitsberg krallt sich nach Sieg über Vöcklamarkt die Tabellenspitze

Details Samstag, 30. September 2023 03:29

Am Freitag verbuchte ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg einen 2:0-Erfolg gegen die UVB Vöcklamarkt. ASK Voitsberg war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.





Blitzstart von Voitsberg

Vöcklamarkt geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Luka Caculovic das schnelle 1:0 für Voitsberg erzielte. Zur Pause hatte ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg eine hauchdünne Führung inne. Kurz vor Ultimo war noch Reality Arase Asemota zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des Heimteams verantwortlich (82.). Am Schluss siegte ASK Voitsberg gegen die UVB Vöcklamarkt.

Voitsberg kann nach diesem Sieg der Freude über die übernommene Tabellenführung freien Lauf lassen. Mit nur sechs Gegentoren hat ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg die beste Defensive der Regionalliga Mitte. Die Saison von ASK Voitsberg verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Mit vier Siegen in Folge ist Voitsberg so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Platz elf für UVB

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt Vöcklamarkt den elften Platz in der Tabelle ein. Wo beim Gast der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die elf erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat die UVB Vöcklamarkt momentan auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Vöcklamarkt auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am nächsten Freitag reist ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg zum ASV Allerheiligen, zeitgleich empfängt die UVB Vöcklamarkt die RZ Pellets WAC Amateure.

David Preiss (Trainer Voitsberg): "Ein hochverdienter Sieg gegen eine sehr defensiv agierende Mannschaft aus Vöcklamarkt. Wir haben in 90 Minuten keine einzige nennenswerte Chance des Gegners zugelassen und geduldig im Spielaufbau und defensiv sehr diszipliniert das Spiel auf unsere Seite gezogen. Große Gratulation an meine Mannschaft aufgrund der schwierigen Bedingungen."

Regionalliga Mitte: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – UVB Vöcklamarkt, 2:0 (1:0)

82 Reality Arase Asemota 2:0

8 Luka Caculovic 1:0

