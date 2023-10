Blitz-Tor von Knez reicht UVB Vöcklamarkt für drei Punkte gegen die WAC Amateure

Details Freitag, 06. Oktober 2023 21:34

Die UVB Vöcklamarkt trug gegen die RZ Pellets WAC Amateure einen knappen 1:0-Erfolg davon. Das Tor für die Heimischen fiel schon in der Anfangsphase der ersten Halbzeit, wodurch das Spiel bis zur letzten Minute spannend blieb. Letztlich jubelten die Oberösterreicher aber über die drei Punkte.

Schnelles Tor

Die erste Halbzeit begann mit einem schnellen Anstoß der Gäste aus Wolfsberg. Bereits in der 5. Minute gelang UVB Vöcklamarkt die frühe Führung. Franko Knez erzielte das Tor zum 1:0 und brachte die Heimmannschaft in Führung. In der 25. Minute hatte UVB Vöcklamarkt eine Eckballchance, die jedoch nicht genutzt wurde. Die Gäste aus Wolfsberg versuchten, sich ins Spiel zurückzukämpfen, aber die erste Halbzeit endete mit einem Pausenstand von 1:0 zugunsten von UVB Vöcklamarkt.

WAC drängt auf Ausgleich

Die zweite Halbzeit begann mit Gästen, die alles daran setzten, den Ausgleichstreffer zu erzielen. UVB Vöcklamarkt verteidigte jedoch geschickt und ließ kaum Chancen zu. In der 60. Minute erhielt Simon Michael Wuertinger von UVB Vöcklamarkt eine gelbe Karte, und in der 62. Minute gab es erneut einen Eckball für UVB Vöcklamarkt, der jedoch nicht genutzt wurde. Die letzten Minuten des Spiels waren hart umkämpft, und die RZ Pellets WAC Amateure versuchten, den Ausgleich zu erzielen. Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 1:0-Sieg für UVB Vöcklamarkt, und die Fans vor Ort konnten einen spannenden Wettbewerb erleben.

Trotz der drei Zähler machte Vöcklamarkt im Klassement keinen Boden gut. Mit nur elf Treffern stellt die UVB Vöcklamarkt den harmlosesten Angriff der Regionalliga Mitte. Vöcklamarkt bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und fünf Pleiten.

35 Gegentreffer mussten die WAC Amateure im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Mit lediglich fünf Zählern aus zehn Partien steht der Gast auf dem Abstiegsplatz. Die WAC A. mussten sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die RZ Pellets WAC Amateure insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen können, sind die Aussichten ziemlich düster. Die WAC Amateure warten schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Am kommenden Sonntag tritt die UVB Vöcklamarkt bei ASK Klagenfurt an, während die WAC A. einen Tag zuvor den ASV Allerheiligen empfangen.

Omer Tarabic (Sportlicher Leiter Vöcklamarkt): "Es war eine schwierige Partie - wie erwartet. Aber ich denke, dass wir über 90 Minuten der verdiente Sieger sind. Wir hatten auch Chancen, das Spiel zu entscheiden. Da wir das 2:0 nicht gemacht haben, ist das Spiel spannend geblieben."

Regionalliga Mitte: UVB Vöcklamarkt – RZ Pellets WAC Amateure, 1:0 (1:0)

5 Franko Knez 1:0

