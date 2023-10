Dieplinger macht für Wallern/St. Marienkirchen gegen SC Weiz Sack zu

Die erste Halbzeit endete mit einem knappen Vorsprung für Wallern/St. Marienkirchen. In der 23. Minute erzielte Dejan Misic das erste Tor des Spiels nach einem langen Einwurf und einem Kopfball im Fünfmeterraum. Dieser Treffer brachte die Gastgeber in Führung.

In der zweiten Halbzeit setzte Wallern/St. Marienkirchen ihre Dominanz fort. In der 47. Minute erhöhte Philipp Huspek nach einem perfekten Konter den Vorsprung auf 2:0. Nur sechs Minuten später, in der 53. Minute, erzielte Philipp Mitter ein weiteres Tor für Wallern/St. Marienkirchen, was den Spielstand auf 3:0 erhöhte.

Weiz kämpft sich zurück

SC BauerBikes Weiz kämpfte sich in der 61. Minute mit einem Tor von Danijel Prskalo auf 1:3 heran, was die Spannung im Spiel wieder steigen ließ. In der 78. Minute gelang Philipp Schellnegger ein weiteres Tor für Weiz, und der Spielstand stand nun bei 2:3 - damit war endgültig wieder Spannung drin. Das entscheidende Tor des Spiels fiel in der 90. Minute durch Stephan Alfons Dieplinger, der einen Konter erfolgreich abschloss und den Endstand von 4:2 für Wallern/St. Marienkirchen besiegelte.

Wallern/St. Marienkirchen tritt am kommenden Freitag beim SPG LASK Amateure OÖ Amat. an, der SC Weiz empfängt am selben Tag den FC Gleisdorf 09.

Jörg Schirgi (Trainer Weiz): "Wir werden leider für unseren Aufwand nicht belohnt. Wir kommen auf 2:3 heran, und bekommen dann ein unnötiges Tor. Wir kämpfen weiter. Nächste Woche gibt es bereits die nächste Chance auf drei Punkte."