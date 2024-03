SPG Wels entscheidet OÖ-Duell gegen Vöcklamarkt klar für sich

Details Freitag, 15. März 2024 22:41

In Runde 18 der Regionalliga Mitte war die UVB Vöcklamarkt zu Gast in der Messestadt bei der SPG Wels. Die Welser hatten das Spiel von Beginn an im Griff und ließen überhaupt nichts anbrennen. Mit einer 2:0-Halbzeitführung war das OÖ-Derby wohl bereits zur Pause gegessen. In der Nachspielzeit setzten die Messestädter den Schlusspunkt und gewinnen gegen Vöcklamarkt souverän mit 3:0.

Wels lenkt das Spiel früh in die eigenen Bahnen

Bei beiden Mannschaften war im Vorfeld der Partie richtig viel Wut im Bauch mit dabei. Die Hausherren fassten vier Niederlagen im Gang aus und verspielten so vermutlich bereits kurz nach dem Winter den Aufstieg in die 2. Liga. Vöcklamarkt kassierte zuletzt auch drei Pleiten im Gang. Den besseren Start erwischten die Gäste, doch Franko Knez scheiterte in den Anfangsminuten zwei Mal an Wels-Keeper Duna. In Minute 18 brachte anschließend Roko Mislov die Hausherren etwas überraschend in Führung. Einen ‚Stanglpass‘ verwertet der routinierte Angreifer souverän zum ersten Treffer. Ein individueller Fehler der Vöcklamarkter verhalf den Hausherren zum 2:0. Jonas Schwaighofer netzte und beendete die erste Halbzeit mit einer souveränen Führung für das Heimteam.

Die Hausherren mit der späten Entscheidung

Im zweiten Durchgang hatte Vöcklamarkt etwas mehr vom Spiel und drückte auf den Anschlusstreffer. Die Laganda-Elf hatte einige Halbchancen und spielte die meisten Offensivaktionen nicht gut zu Ende. Die SPG forcierte im zweiten Spielabschnitt die Defensive und versuchte über Umschaltmomente die Entscheidung herbeizuführen. In der letzten Minute der Partie fiel sie dann! Zum ersten Mal im Trikot der Welser trug sich Winter-Neuzugang Valentin Akrap in die Torschützenliste ein, fixierte den 3:0-Heimsieg im Derby und setzte der Negativserie der Welser ein Ende.

Aufgrund des Unentschiedens im Parallelspiel zwischen Wallern und Voitsberg rückt die SPG Wels wieder näher zu Rang zwei hin. Auf den Spitzenreiter aus der Steiermark fehlen aktuell aber trotzdem noch zehn Punkte. Bei Vöcklamarkt verschlechtert sich die Lage erneut – nur mehr vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den Letzten.

Stimme zum Spiel

Omer Tarabic (Sportlicher Leiter, UVB Vöcklamarkt): „Das Ergebnis ist viel zu hoch! Wir haben am Anfang einen Tausender gehabt, wo du in Führung gehen musst. Es zieht sich die letzten Wochen einfach durch wie ein roter Faden – wir haben einfach zu viele individuelle Fehler und der Gegner kommt dadurch viel zu einfach zu Toren. Wenn wir diese nicht abstellen, sehen wir uns nächstes Jahr in der OÖ-Liga. Nächste Woche gegen Weiz ist ein Dreier Pflicht – da stelle ich auch der Mannschaft die Rute ins Fenster, dass das Spiel gewonnen werden muss.“

Am kommenden Freitag trifft SPG HOGO Wels auf den ASV Allerheiligen, Vöcklamarkt spielt am selben Tag gegen den SC BauerBikes Weiz.

Regionalliga Mitte: SPG HOGO Wels – UVB Vöcklamarkt, 3:0 (2:0)

92 Valentin Akrap 3:0

35 Jonas Schwaighofer 2:0

17 Roko Mislov 1:0

Foto: Harald Dostal