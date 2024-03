Remis im Spitzenspiel - Kein Sieger bei Wallern gegen Voitsberg

Details Freitag, 15. März 2024 23:06

Bereits am dritten Spieltag nach der langen Winterpause kam es in der Regionalliga Mitte zum absoluten Gipfeltreffen. Herbstmeister ASK Voitsberg war zu Gast bei seinem ersten Verfolger SPG Wallern/St. Marienkirchen. Die Oberösterreicher, zuvor seit sieben Runden in der Regionalliga Mitte ungeschlagen, kassierten am letzten Wochenende erstmals wieder eine Niederlage und verloren so wichtige Punkte im Kampf um den Meisterteller. Auch wenn die Steirer bereits acht Punkte Vorsprung vorweisen, so wollte Wallern-Trainer Horst Haidacher den Abstand auf die Spitze unbedingt verkürzen, um im Titelrennen noch ein Wort mitsprechen zu dürfen. Am Ende stand in einer packenden und intensiven Partie ein 1:1 auf der Anzeigetafel, welches im Endeffekt aber keinem Team wirklich weiter hilft.

Voitsbergs Torschütze zum 1:1 Maximilian Suppan

Wilde Anfangsphase und verschossener Elfmeter

Das Spiel startete richtig gut für das Heimteam. Nach einem Corner von der rechten Seite kam Lorenz Mayrhuber im Strafraum an den Ball und versenkt ihn unhaltbar im Kasten der Gäste (4‘). Es war extrem viel Tempo drin und die Voitsberger drückten postwendend auf den Ausgleich. Dieser gelang wenige Minuten (8‘) später auch durch Maximilian Suppan, welcher auch durch einen flach abgespielten Eckball völlig frei zum Abschluss kam und verwerten konnte. Es ging anschließend hin und her – immer wieder hatten beide Mannschaften Vorstöße, doch wirklich zwingend gefährlich wurde es nur selten. Bis in der 37. Minute der Pfiff von Schiedsrichter Garanovic ertönte. Elfmeter für die Voitsberger nach einem klaren Foulspiel der Wallerer im Strafraum. Der Schlussmann der Hausherren, Daniel Zach, ist aber auf dem Posten und pariert den Strafstoß souverän. Eine intensive, aber temporeiche Partie ging mit dem Spielstand von 1:1 in die Pause.

Platzverweis und aber keine Tore

Wenige Sekunden nach Wiederbeginn gab es aber die wohl beste Chance im zweiten Durchgang. Nach einem Freistoß in den Sechzehner herrscht Uneinigkeit zwischen Keeper Zach und seinem Verteidiger – ein Voitsberg-Stürmer riecht den Braten sehr schnell und schnappt sich den Ball. Er scheitert aber am Wallern-Keeper Zach, welcher sensationell parieren kann. Auch im zweiten Durchgang gab es Chancen auf beiden Seiten, doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie. In der 71. Minute schwächte sich der Spitzenreiter selbst. Elias Jandrisevits war bereits im ersten Durchgang mit Gelb verwarnt und holte sich nach einer Unsportlichkeit seinen zweiten Karton ab und somit den Platzverweis. Trotz Unterzahl und einer Schlussoffensive der Hausherren brachte Voitsberg das Spiel über die Zeit und trennte sich schlussendlich mit einem leistungsgerecheten Remis.

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SV Wallern): "Voitsberg ist eine richtig gute Mannschaft. Das, was sie machen, ist richtig gut, und sie waren auch auf uns sehr gut vorbereitet. In der ersten Halbzeit waren wir nach den frühen Toren etwas mehr im Reagieren, auch wenn wir die eine oder andere gute Möglichkeit gehabt haben. Voitsberg war dann aber über die Umschaltmomente immer sehr gefährlich. In der zweiten Halbzeit haben wir nach der Roten Karte natürlich mehr Spielanteile gehabt und hätten auch noch das Tor machen können. Wir müssen uns heute auf jeden Fall bei unserem Tormann Zach Daniel bedanken - Elfer gehalten und zwei Eins-gegen-Eins-Situationen für sich gewonnen. Ein besseres Spiel hätte er fast nicht machen können. Ein größes Lob übrigens an die gesamte Mannschaft - sie hat extrem stark bzw. diszipliniert verteidigt und gefightet. Wir freuen uns über den Punkt und 'Zachi' (Anm. Zach Daniel) war für uns definitiv der Mann des Tages."

Die Gäste aus der Steiermark halten dadurch den Vorsprung von acht Punkten auf Verfolger Wallern aufrecht. Wels rückt mit einem Sieg den Trattnachtalern wieder etwas auf die Pelle, wobei aktuell noch zwei Zähler Vorsprung gegeben sind.

Am kommenden Samstag trifft die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen auf die RZ Pellets WAC Amateure, ASK Voitsberg spielt tags zuvor gegen den FC Gleisdorf 09.

Foto: RIPU-Sportfotos