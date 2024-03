Gleisdorf lässt Vorwärts Steyr keine Chance

Details Freitag, 15. März 2024 23:25

In Runde 18 der Regionalliga Mitte kam es zum Duell zwischen dem FC Gleisdorf 09 und dem SK Vorwärts Steyr. Die Gleisdorfer, aktuell schon seit vier Ligaspielen in Folge ohne Sieg, belegen mit 21 Zählern den zehnten Tabellenplatz. Der SK Vorwärts Steyr konnte nach der Auftaktniederlage ins Frühjahr endlich anschreiben, und das gleich so richtig. Im OÖ-Derby gegen Wallern wurde der Tabellenzweite aus dem Trattnachtal mit 2:0 nach Hause geschickt. Aktuell stehen die Oberösterreicher mit 28 Punkten auf Rang vier. In der Ferne hatten die Steyrer heute aber keine Chance und verloren im Solarstadion in Gleisdorf haushoch mit 3:0.

Er fixierte den Endstand von 3:0 für seine Gleisdorfer - Leon Pliso

Ausgeglichene erste Hälfte mit Vorteil für Gleisdorf

Die Partie startete gleich mit einem Aufreger. Ein Kopfball von Michael Martic touchierte nach drei Minuten aber nur die Latte. Die Angelegenheit gestaltete sich in der folgenden halben Stunde sehr ausgeglichen und von beiden Seiten gab es kaum Torchancen. In Minute 31 durfte aber erstmals in Gleisdorf gejubelt werden. Die Hausherren gingen nach einem Volley-Treffer von Jörg Wagnes mit 1:0 in Führung. In weiterer Folge tat sich nur sehr wenig, weshalb es auch mit diesem Spielstand in die Halbzeitpause ging.

Gleisdorf entscheidet das Spiel in der Schlussphase

Im zweiten Durchgang ging es anfangs hin und her. Sowohl die Gleisdorfer, als auch die Steyrer hatten gute Möglichkeiten, doch Tore blieben den beiden Teams verwehrt. Die beste Möglichkeit hatte Bojan Lukic mit einem Abschluss aus der zweiten Reihe, welcher allerdings die Latte streift (58.). In der 73. Minute folgte dann aber die vermutliche Vorentscheidung. Christian Berger trug sich in die Torschützenliste ein und erzielte die eigentliche Vorentscheidung. Die Vorwärts warf daraufhin natürlich alles nach vorne und kassierte in der 83. Minute die endgültige Entscheidung. Youngster Leon Pliso verwertete einen Konter zum 3:0 Endstand - ein völlig gebrauchter Tag für den SK Vorwärts Steyr.

Somit hieven sich die Gleisdorfer in der Tabelle ein bisschen vom Tabellenkeller weg, wobei der Punkteabstand auf das Schlusslicht trotzdem nur acht Punkte beträgt. Vorwärts Steyr verpasst es an der SPG Wels dranzubleiben und die nachkommenden Konkurrenten auf Distanz zu halten.

Stimme zum Spiel

Markus Eitl (Trainer Vorwärts Steyr): "Ich will das (Anm. das Ergebnis) jetzt nicht schönreden, aber es kommt mir schon eine Spur zu hoch vor. Es ist so, wie es ist, und wenn du aus einem Distanzschuss sowie Umschaltsituationen die Tore bekommst, dann zeigt es dir etwas auf - da gibt es nicht zu beschönigen."

Am nächsten Freitag reist der FC Gleisdorf 09 zu ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, zeitgleich empfängt Vorwärts Steyr die Tus Bad Gleichenberg.

Regionalliga Mitte: FC Gleisdorf 09 – SK BMD Vorwärts Steyr, 3:0 (1:0)

84 Leon Pliso 3:0

73 Christian Berger 2:0

30 Joerg Wagnes 1:0

Foto: RIPU-Sportfotos