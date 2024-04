Union Gurten bezwingt die Jungen Wikinger Ried

Details Freitag, 05. April 2024 22:06

Die Union Raiffeisen Gurten trug im Derby gegen die Jungen Wikinger Ried einen knappen 1:0-Erfolg davon. Luft nach oben hatte die Union Gurten dabei jedoch schon noch. Im Hinspiel hatten die Rieder einen knappen 1:0-Sieg eingefahren. Damit gelang den Gurtenern jetzt die Revanche.

Gurten trifft

Die Partie beginnt munter und mit zwei Mannschaften, die nach vorne orientiert sind. Es war die 22. Minute, als Jakob Kreuzer vor 500 Fans einen Treffer für Gurten sicherstellte - ein Zirnitzer-Freistoß wird vom Tormann völlig unterschätzt. Dieser fährt am Ball vorbei und Kreuzer köpft völlig frei an der zweiten Stange ein. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber nichts wird, denn der Gast lässt sich vom Rückstand nicht beirren. Man sorgt für ordentlich Druck, Treffer sollte aber keiner gelingen. Junge Wikinger Ried war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Ried riskiert

Im zweiten Durchgang machen es sich die Rieder selbst schwer. Alexander Mankowski sah glatt Rot (68.). Damit sind die Gäste jetzt einen Mann weniger. Das Überzahlspiel macht es den Gastgebern leicht, die drei Punkte über die Zeit zu bringen. Es ergeben sich auch noch weitere Möglichkeiten, für Treffer reicht es aber nicht. Schlussendlich pfiff der Unparteiische Roman Smolinski das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Die Union Raiffeisen Gurten brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

Nachdem die Gastgeber die Hinserie auf Platz sechs abgeschlossen hatten, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt die Union Gurten aktuell den ersten Rang. Durch den Erfolg rückte Gurten auf die dritte Position der Regionalliga Mitte vor. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der Union Raiffeisen Gurten. Insgesamt erst 17-mal gelang es dem Gegner, die Union Gurten zu überlisten. Die bisherige Spielzeit von Gurten ist weiter von Erfolg gekrönt. Die Union Raiffeisen Gurten verbuchte insgesamt elf Siege und vier Remis und musste erst sechs Niederlagen hinnehmen. Sechs Spiele ist es her, dass die Union Gurten zuletzt eine Niederlage kassierte.

Mit 51 Gegentreffern ist Ried die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Trendkurve der Jungen Wikinger Ried geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 15, mittlerweile hat man Platz fünf der Rückrundentabelle inne. Zu mehr als Platz 14 reicht die Bilanz von Ried derzeit nicht. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur sieben Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten der Jungen Wikinger Ried alles andere als positiv.

Am kommenden Freitag trifft Gurten auf SPG HOGO Wels, Junge Wikinger Ried spielt am selben Tag gegen ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Das war heute ein absoluter Arbeitssieg. Die jungen Rieder waren heute spielerisch die bessere Mannschaft, konnten dies aber nicht in gefährliche Toraktionen ummünzen. Die klareren Torchancen waren eindeutig auf unserer Seite, nur spielten wir diese zu wenig konsequent aus und so blieb das Spiel bis zur letzten Minute spannend. Unsere Mannschaft erbrachte heute eine kämpferische Topleistung und ließ in der Defensive kaum etwas zu. Ein solcher Derbysieg ist immer etwas besonderes."

Aufstellungen:

Union Raiffeisen Gurten: Felix Rudolf Wimmer - Simon Schnaitter (K), Sebastian Zirnitzer, Thomas Burghuber - Tobias Schott, Dominic Bauer, Jakob Kreuzer, Rene Wirth, Tine Pori - Lukas Schlosser, Fabian Wimmleitner



Ersatzspieler: Maj Pavli, Stephan Murauer, Jakob Horner, Tobias Baier, Xaver Bernauer, Felix Ratzinger



Trainer: Peter Madritsch

Junge Wikinger Ried: Shaoziyang Liu, Nico Wiesinger, Dominik Velecky, Emil Purkovic, Sebastian Kapsamer, Loiange Delphin Ondoa Belinga, Hamza Samardzic, Luka Lukic (K), Diego Madritsch, Erion Aljiji, Alexander Mankowski



Ersatzspieler: Dominik Stöger, Nermin Mesic, Roman Steinmann, Jakob Obernberger, Philip Weissenbacher, Batuhan Peker



Trainer: Julian Baumgartner

Regionalliga Mitte: Union Raiffeisen Gurten – Junge Wikinger Ried, 1:0 (1:0)

22 Jakob Kreuzer 1:0