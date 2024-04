Negativlauf beendet – Vöcklamarkt mit Derbysieg gegen Wallern

Details Freitag, 05. April 2024 22:30

21. Runde in der Regionalliga Mitte. Derby zwischen der UVB Vöcklamarkt und der SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen. Die Kluft zwischen beiden Mannschaften hatte vor Beginn der Begegnung kaum größer sein können. Verloren die Hausherren zuletzt sechs Spiele in Folge, während Wallern weiterhin den zweiten Platz innehält, im Frühjahr aber ein wenig schwächelte. So auch heute, denn in einer packenden Partie setzte sich schlussendlich das Heimteam aus Vöcklamarkt mit 3:1 durch und feiert nach einer langen Durststrecke die lang ersehnte Rückkehr auf die Siegerstraße.

Wallern verliert nach 20 Minuten die Spielkontrolle und kassiert kurz vor der Pause den Ausgleich

Die Partie startete für die favorisierten Trattnachtaler gleich nach Plan. Nur acht Minuten dauerte es, bis Oliver Affenzeller zur frühen Führung der Gäste einnetzen durfte. Bei einem Rückpass schlug der Wallern-Stürmer im perfekten Moment zu, schnappte sich die Kugel und stellte auf 1:0. Nach 20 Minuten verloren die Gäste allerdings die Spielkontrolle und Vöcklamarkt kam immer besser ins Spiel. Sie erarbeiteten sich einige Möglichkeiten und durften kurz vor der Pause über den Ausgleichstreffer jubeln. Nach einer Ecke bekam Denis Brozik knapp 20 Meter vor dem Tor die Kugel und zog einfach ab. Den Abschluss setzte der Tscheche perfekt in die Maschen. Damit ging es auch erstmal in die Kabine.

Chancen auf beiden Seiten – UVB entscheidet aber das Spiel

In der zweiten Halbzeit durften die 500 Zuschauer ein richtig sehenswertes Regionalliga-Spiel begutachten. Auf beiden Seiten gab es Chancen – bei Wallern scheiterte es allerdings meist am letzten Pass. Der Führungstreffer gelang den Hausherren in etwa 20 Minuten vor Schluss. Der Pechvogel vom 1:0 Simon Würtinger bugsierte nach einer Gruber-Ecke die Kugel per Kopf ideal ins Netz – Riesengroßer Jubel bei der UVB! Wallern musste danach natürlich mehr auf die Offensive setzten und hinten etwas aufmachen – daraus resultierte auch das vorentscheidende 3:1 von Vöcklamarkt knapp fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. Franko Knez zeigte seine Qualitäten im Abschluss und vollstreckte von der Strafraumgrenze wunderbar in den Winkel. Wallern riskierte in den letzten Minuten das letzte Hemd, um hier irgendwie noch etwas Zählbares mitnehmen zu können, doch es sollte heute einfach nicht sein.

Somit gewinnt die UVB Vöcklamarkt das erste Spiel im neuen Jahr und setzt einen wichtigen Schritt im Tabellenkeller. Der Tabellenzweite Wallern fuhr in den letzten fünf Spielen nur einen Sieg ein – die nachkommenden Konkurrenten wollen den Trattnachtalern den Rang ablaufen und klopfen bereits gehörig an. Gurten liegt nun nur mehr einen Zähler hinter der Haidacher-Elf!

Am nächsten Freitag reist die UVB Vöcklamarkt zum FC Gleisdorf 09, zeitgleich empfängt die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen den ASV Allerheiligen.

Stimmen zum Spiel

Omer Tarabic (Sportlicher Leiter, UVB Vöcklamarkt): "Es war auf 90 Minuten gesehen ein verdienter Sieg! Wir sind erst nach 20 Minuten gut reingekommen – dafür war es danach ein Spiel auf Augenhöhe. In der zweiten Halbzeit habe ich uns dann einen Tick besser gefunden. Wir haben auch nach dem schnellen Rückschlag nicht aufgegeben und den Plan vom Trainer richtig 'geil' umgesetzt. Wallern war heute auch keinesfalls schlecht – wir waren einfach richtig gut. Es freut mich einfach unheimlich für die Mannschaft, das Trainerteam und den gesamten Verein. Ein Derbysieg ist es auch noch – einfach schön!"

Horst Haidacher (Trainer SV Wallern): "Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben es uns nach ca. 20 Minuten aber selbst schwer gemacht. Im Endeffekt war es ein verdienter Sieg von Vöcklamarkt, weil sie am Ende einfach besser waren als wir. Ich bin aber überzeugt, dass wir es nächste Woche wieder besser machen werden."

Aufstellungen

Vöcklamarkt: Wolfgang Schober (K) - Michael Eberl, Lucas Purkrabek, Moritz Gaugger, Simon Michael Würtinger - Marco Meilinger, Fabio Födinger, Denis Brozik, Daniel Maganic, Umberto Gruber - Franko Knez



Ersatzspieler: Paul Krizek, Daniel Pointner, Marius Brandmayr, Severin Hager, Toni Mestrovic, Teo Jukic



Trainer: Bernhard Kletzl

Wallern: Daniel Zach, Erwin Softic, Philipp Huspek, Dejan Misic, Denny Schmid, Daniel Steinmayr, Oliver Affenzeller, Philipp Mitter, Maximilian Straif, Edin Botic, Michael Schildberger (K)



Ersatzspieler: Lorenz Stadler, Alexander Dallhammer, Mateo Kvesa, Stephan Alfons Dieplinger, Julian Peherstorfer, Tobias Hochreiter



Trainer: Horst Haidacher

Regionalliga Mitte: UVB Oberbank Vöcklamarkt – SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen, 3:1 (1:1)

84 Franko Knez 3:1

74 Simon Michael Wuertinger 2:1

38 Denis Brozik 1:1

6 Oliver Affenzeller 0:1

