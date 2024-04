Keine Chance beim Jubiläum: Allerheiligen kassiert heftige Klatsche gegen LASK Amateure

Details Freitag, 05. April 2024 23:05

Premiere für den SV Allerheiligen in der Regionalliga Mitte. In der 21. Runde gegen die LASK Amateure war es das 500. Spiel auf Regionalliga-Ebene. Eine richtige Party wird es in der Steiermark aber vermutlich heute nicht geben, denn gegen die Oberösterreicher war über 90 Minuten überhaupt nichts zu holen. Schlussendlich fertigte die Pavlovic-Elf die Hausherren mit 5:0 ab.

Klare Sache schon im ersten Durchgang

Nur sechs Minuten dauerte es, bis U17-Nationalteamspieler Jakob Wanker das 1:0 für die Gäste aus Linz erzielte. Allerheiligen bekam aber keinen Zugriff aufs Spiel, weshalb es weiter nur in eine Richtung ging. Nach einer Viertelstunde setzte Ex-Bundesliga-Profi Peter Michorl den Ball von der Mittellinie (!) ins Netz. Ein Traumtor, wie man es kaum schöner erzielen könnte. Die letzte Viertelstunde in der ersten Hälfte kam Allerheiligen aber nochmal ein bisschen ins Spiel. Die wenig vorzufindenden Chancen könnten aber im Endeffekt nicht genutzt werden. Ausgerechnet in der besten Phase der Hausherren setzte Leo Vielgut dem Spiel schon beinahe den Deckel drauf. Nach einer großartigen Kombination zuvor bringt der Mittelfeldspieler den Ball zum 3:0 im Kasten unter.

LASK nimmt mit einem schnellen Tor Allerheiligen die letzte Hoffnung

Gleich wenige Minuten nach Wiederbeginn waren es die Linzer, welche den Hausherren die endgültige Entscheidung aufbrummten. Zum zweiten Mal am heutigen Abend netzte Leo Vielgut für die Linzer. Der LASK trat weiterhin dominant auf und ließ defensiv kaum was zu. Auch U17-Teamspieler Jakob Wanker durfte erneut jubeln (65‘). Der 16-jährige Offensivspieler traf zum zweiten Mal in seinem sechsten Regionalliga-Spiel. Die letzte halbe Stunde verlief ohne große Highlights – starke Linzer schalteten anschließend mehrere Gänge zurück, ließen aber in der Defensive weiterhin überhaupt nichts zu. Somit hagelt es im Premierenspiel eine faustdicke 0:5-Pleite für den SV Allerheiligen.

Tabellarisch gesehen machen die Linzer einen ordentlichen Schritt nach vorne und reihen sich nun vorerst mal auf Rang fünf ein. Allerheiligen verliert einen einstelligen Tabellenplatz und fällt auf den 10. Rang mit 27 Punkten zurück.

Am nächsten Freitag reist Allerheiligen zur SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen, zeitgleich empfängt der LASK Amateure OÖ den DSC Wonisch Installationen.

Stimme zum Spiel

Luka Pavlovic (Trainer LASK Amateure): "Allerheiligen ist immer ein unangenehmes Auswärtsspiel. Wir waren heute aber sehr dominant und haben in den entscheidenden Momenten die Tore gemacht. Zusammenfassend ein verdienter Sieg. Das ist richtig 'geil' und ich bin sehr stolz auf die Mannschaft."

Aufstellungen

Allerheiligen: Marino Hamer (K) - Nino Emanuel Hartweger, Fabian Hasenrath, Leon Martincevic, Dino Kovacec - Maximilian Michael Sieber, Jan Erik Grillitsch, Rok Kronaveter, Angelo Nenadic, Julian Janetzko - Marvin Hernaus



Ersatzspieler: Christoph Wallner, Anto Jelec, Jonas Janetzko, Marcel Blaj, Erik Derk, Paul Kargl



Trainer: Tomica Kocijan

LASK: Lukas Jungwirth - Jordan Philipsky, Moritz Würdinger, Robert Martic - Leo Vielgut, Eduard Josef Haas, Sebastian Wimmer (K), Marco Schabauer, Peter Michorl, Jakob Wanker - Armin Haider



Ersatzspieler: Clemens Steinbauer, Sebastian Leitner, Alexander Michlmayr, Julian Sams, Yanis Eisschill, Philipp Haberl



Trainer: MA Luka Pavlovic

Regionalliga Mitte: ASV Allerheiligen – SPG LASK Amateure OÖ Amat, 0:5 (0:3)

66 Jakob Wanker 0:5

52 Leo Vielgut 0:4

42 Leo Vielgut 0:3

15 Peter Michorl 0:2

6 Jakob Wanker 0:1

Foto: Harald Dostal

F.H.