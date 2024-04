ASK Voitsberg liefert auch gegen Vorwärts Steyr ab

Details Freitag, 05. April 2024 23:55

Im Topspiel der Runde in der Regionalliga Mitte traf der ASK Voitsberg zuhause auf den SK Vorwärts Steyr. Die Gäste aus Oberösterreich sind mit Allerheiligen das einzige Team, das dem Ligakrösus bislang eine Niederlage zufügen konnte. Eine erneut spannende Angelegenheit war vorprognostiziert, auch wenn Steyr im Frühjahr noch auf einen Auswärtserfolg warten musste. Die beiden Teams begegneten sich auch in einem spannenden und intensiven Match auf Augenhöhe, wenngleich sich die Hausherren knapp durchsetzen konnten und damit die Tabellenführung erneut um ein kleines Stück ausbauen konnten.

Führungstreffer kurz vor der Pause

Gleich von Beginn weg zeichnete sich hier eine sehr knappe und enge Angelegenheit ab. Die Vorwärts war von Trainer Markus Eitl defensiv sehr gut eingestellt und ließ in der Anfangsphase kaum etwas zu. Mitte der ersten Halbzeit spielten sich die Voitsberger in einen Rausch und kamen zu drei guten Möglichkeiten auf die Führung – Michael Fauland im Steyrer Kasten lässt aber nichts zu. Kurz vor dem Pausentee wurde es laut im mit 950 Zuschauern gefüllten Bioindustrie Münzer Sportpark. Eine perfekte Flanke von Elias Jandrisevits fiel Martin Krienzer ideal vor die Füße. Aus kurzer Distanz musste der Admira-Neuzugang nur mehr den Fuß hinhalten – 1:0. Eine Gelegenheit von Mirsad Sulejmanovic auf den Ausgleich fand wenig später, allerdings knapp nicht, den Weg ins Tor. Mit der hauchdünnen Führung für die Hausherren ging es in die Kabinen.

Voitsberg schaukelt den Sieg über die Zeit

Auch in der zweiten Halbzeit sah man ein über die gesamte Dauer ein sehr ausgeglichenes Spiel. Chancen waren auf beiden Seiten aber zwar eher Mangelware. Mit Beginn der Schlussviertelstunde verpasste jedoch Zuna die Chance auf die Entscheidung. Wenige Minuten später war Michael Martic mit der größten Möglichkeit im zweiten Durchgang auf den Ausgleich. ASK-Keeper Schögl konnte allerdings Schlimmes verhindern.

Somit revanchiert sich Voitsberg für die Auswärtsniederlage aus dem Herbst und ist damit nun in der Tabelle meilenweit in Führung. Elf (!) Punkte Vorsprung halten die Steirer nun schon auf Verfolger Wallern. Der SKV muss nun auswärts weiterhin auf den ersten Sieg im Jahr 2024 warten und fällt in der Tabelle erneut einen Platz zurück.

ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg tritt am kommenden Freitag bei Junge Wikinger Ried an, Vorwärts Steyr empfängt am selben Tag die RZ Pellets WAC Amateure.

Stimme zum Spiel

David Preiss (Trainer ASK Voitsberg): "Wir haben uns auch im Hinspiel schon sehr schwer getan gegen eine kompakte und gute Steyr-Mannschaft, die richtig gute Einzelspieler haben. In der ersten Halbzeit haben wir gute Lösungen gefunden und einige Chancen gehabt. Hätten eigentlich auch mindestens 2:0 in Führung liegen müssen. Dadurch, dass Steyr im zweiten Durchgang offensiver agierte, war es schlussendlich ein Spiel auf Messerschneide, wo wir sehr zufrieden sind, es gewonnen zu haben."

Aufstellungen

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Luka Caculovic (K), Philipp Zuna, Philipp Scheucher, Andreas Pfingstner, Martin Krienzer, Elias Jandrisevits, Martin Salentinig, Dominik Kirnbauer, Maximilian Suppan



Ersatzspieler: Julian Pobinger, Reality Arase Asemota, Lukas Sidar, Petar Paric, Christoph Strommer, Alexander Rother



Trainer: David Preiss

SK Vorwärts Steyr: Michael Fauland - Lukas Prokop, Aleksandar Maric, Milan Ziric, Michael Martic - Martin Coello Carrera, Meriton Kabashaj, Alvaro Suarez Collazo, Bojan Lukic, Mirsad Sulejmanovic (K) - Oliver Filip



Ersatzspieler: Valerian Harald Hüttner, Hamza Ech Cheikh, Eman Lidan, Max Richter, Paul Staudinger, Daniel Bilic



Trainer: Markus Eitl

Regionalliga Mitte: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – SK BMD Vorwärts Steyr, 1:0 (1:0)

40 Martin Krienzer 1:0

Foto: RIPU-Sportfotos

F.H.