SPG Wels entführt drei Punkte vom USV St. Anna/A.

Details Sonntag, 07. April 2024 18:16

Gegen SPG HOGO Wels holte sich der USV St. Anna/A. eine 0:2-Schlappe ab. Auf dem Papier ging SPG HOGO Wels als Favorit ins Spiel gegen St. Anna/A. – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte SPG HOGO Wels den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen mit einem beeindruckenden 4:0 vom Feld gefegt.

Führung für Wels

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Die beiden Teams neutralisieren sich aber im Mittelfeld. Dann ist es aber so weit. Marco Kadlec brachte SPG HOGO Wels in der 37. Minute in Front. Wels setzt sich über einen längeren Zeitraum in der gegnerischen Hälfte fest. St. Anna bekommt wiederholt Male keinen Zugriff auf die Kugel. Toller Pass auf Kadlec, der schlussendlich aus 12 Metern solide einschiebt. Vor der Pause haben die Gastgeber die Top-Chance auf den Ausgleich, scheitern aber am eigenen Unvermögen. Der Gast nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

St. Anna riskiert

Im zweiten Durchgang riskiert Wels mehr, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Man wirft alles nach vorne. Dann ist das Spiel entschieden. Mit Alexander Mayr war es, der kurz vor Ultimo das 2:0 besorgte und SPG HOGO Wels inklusive Anhang damit von Höheren Gefilden träumen lässt (95.). Letzten Endes ging SPG HOGO Wels im Duell mit dem USV St. Anna/A. als Sieger hervor.

Mit 30 ergatterten Punkten steht St. Anna/A. auf Tabellenplatz sieben. Im Sturm der Heimmannschaft stimmt es ganz und gar nicht: 25 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Neun Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen momentan auf dem Konto. Die Situation beim USV St. Anna/A. bleibt angespannt. Gegen SPG HOGO Wels kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Nach dem klaren Erfolg über St. Anna/A. festigt SPG HOGO Wels den dritten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von SPG HOGO Wels ist die funktionierende Defensive, die erst 22 Gegentreffer hinnehmen musste. Nur viermal gab sich SPG HOGO Wels bisher geschlagen. SPG HOGO Wels ist seit vier Spielen unbezwungen.

Der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen tritt am kommenden Freitag beim SC BauerBikes Weiz an, SPG HOGO Wels empfängt am selben Tag die Union Raiffeisen Gurten.

Stimme zum Spiel:

Hannes Matheuschitz (Sportlicher Leiter St. Anna): "Der Gegner hatte leider in der ersten Halbzeit zuviel Platz und konnte so sein Spiel aufbauen. In der letzen Aktion vor der Halbzeit konnten wir eine sehr gute Chance nicht nutzen und sind damit mit 0:1 in die Kabine! In Halbzeit zwei lief es für uns dann besser und wir kamen zu guten Chancen, die wir wieder nicht nutzten! Kurz vor Schluss fiel dann das 0:2 und somit war der Tag gelaufen. Weiter geht es nächsten Freitag in Weiz."

Aufstellungen:

St. Anna/A.: Tahir Bilalic - Jure Petric, Paul Glanz, Alexander Thurner-Seebacher - Christoph Kobald (K), Sebastian Weber, Denis Suka, Marko Maučec, Florian Weiler - Paul Kiedl, Anej Polak



Ersatzspieler: Simon Georg Donner, Tobias Frankl, Luka Maric, Felix Hoger, Markus Klöckl



Trainer: Edgar Spath

WSC Hertha: Indir Duna - Vojtech Mares, Malaine Camara, Josip Gabric - Erol Zümrüt, Belmin Cirkic (K), Miroslav Cirkovic, Marco Kadlec - Valentin Akrap, Michael Oberwinkler, Jonas Schwaighofer



Ersatzspieler: Belmin Jenciragic, Alexander Mayr, Luca Tischler, Stefan Holzinger, Philipp Birglehner, Hannes Huber



Trainer: Emin Sulimani

Regionalliga Mitte: USV RB Weindorf St. Anna am Aigen – SPG HOGO Wels, 0:2 (0:1)

95 Alexander Mayr 0:2

37 Marco Kadlec 0:1