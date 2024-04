DSC mit Befreiungsschlag gegen Wallern

Details Freitag, 19. April 2024 21:47

In der 23. Runde der Regionalliga Mitte trifft der Deutschlandsberger SC auf die SPG SV Wallern/St. Marienkirchen. Das bisherige Frühjahr hätte für die Hausherren aus der Steiermark kaum schlechter laufen können. Noch keinen einzigen Sieg konnte der DSC feiern – obendrauf der Absturz in der Tabelle in den Tabellenkeller. Auch Wallern hatte im Frühjahr schon den ein oder anderen Ausreißer nach unten dabei und will sich endlich wieder Konstanz in den Ergebnissen holen. Dies gelang allerdings gar nicht – ausgerechnet gegen das Spitzenteam aus Oberösterreich durften die Deutschlandsberger den ersten Sieg im Jahr 2024 feiern und meldeten ein Lebenszeichen im Abstiegskampf.

Keine Tore in Halbzeit eins

Die Hausherren starteten motiviert in die Partie und hatten durch Christian Degen per Freistoß nach knapp einer Viertelstunde die erste Möglichkeit. Gäste-Keeper Radulovic, welcher im weiteren Fortlauf der Partie noch eine entscheidende Rolle gespielt hat, hatte hier aber kein Problem. Im Gegenzug wurde auch die Haidacher-Elf erstmalig gefährlich. Einen satten Abschluss von Dejan Misic konnte Keeper-Veit parieren, den Nachschuss aus fünf Metern setzte Ex-Bundesliga-Profi Philipp Huspek aber über die Latte. Die Partie war über weite Strecken sehr kampfbetont und flott. Torchancen blieben im weiteren Verlauf des ersten Spielabschnitts aber eher aus. Somit ging es mit einem Pausenstand von 0:0 in die Halbzeit.

DSC-Blitzstart im zweiten Durchgang und Wallern über eine halbe Stunde in Unterzahl

Die zweite Hälfte hätte für Wallern kaum schlechter beginnen können. Etwas mehr als fünf Minuten nach Wiederbeginn setzte Jure Grubelnik im Anschluss an einen Eckball die Kugel vom Strafraumrand unter die Latte. Hier hatte Keeper Radulovic überhaupt keine Abwehrchance. Es spielte weiterhin der DSC und Wallern erwischte es knüppeldick. Die Steirer spielten einen Angriff wunderschön zu Ende – Bajram Syla bekam den Ball schlussendlich perfekt in die Box gespielt und konnte aus zehn Metern platziert auf 2:0 stellen. Dann die erwähnte Szene mit Keeper Radulovic – der Keeper der Oberösterreicher wehrt gegen DSC-Angreifer Wildbacher mit den Händen außerhalb des Strafraums ab und wird vo Schiedsrichter Treffer ohne Diskussion frühzeitig unter die Dusche gestellt. Der DSC lief danach überhaupt nichts mehr anbrennen und kontrollierte in Überzahl die Partie. Den Schlusspunkt zum 3:0 setzte Marco Fuchshofer mit einem überlegten Schuss im Strafraum.

Somit feiert der DSC den ersten Sieg im Frühjahr 2024 und holt sich ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Wallern kassierte die zweite Niederlage in den letzten zwei Spielen und könnte morgen erstmals seit Spieltag 15 vom zweiten Rang abgelöst werden. Nächster Prüfstein für den DSC Wonisch Installationen ist der FC Gleisdorf 09 (Freitag, 19:00 Uhr). Wallern/St. Marienkirchen misst sich am selben Tag mit dem USV RB Weindorf St. Anna am Aigen (18:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SV Wallern): "Die Rote Karte war definitiv nicht ausschlaggebend heute! Es ist schwierig gewesen – ich weiß eigentlich nicht wirklich, was ich sagen soll. Wir haben es in der ersten Halbzeit offensiv nicht so schlecht gemacht, aber es waren auf beiden Seiten einfach keine zwingenden Chancen dabei. Die zwei frühen Gegentore in der zweiten Hälfte waren natürlich bitter und der Gegner hat dadurch eine Brust bekommen. Dann auch noch die Rote Karte, wo wir umstellen haben müssen, und dann kam auch noch ein verletzungsbedingter Wechsel hinzu. In Summe war es eine verdiente Niederlage und man muss dem Gegner heute gratulieren."

Stefan Dengg (Trainer DSC): "Mit diesem Teamspirit und der hervorragenden Einstellung landeten wir einen klaren und verdienten Sieg. Nach dem ersten Tor schien es für uns perfekt zu laufen, das spürte ich auch. Es war ein kleiner Schritt, denn wir haben noch viel vor. Der Verein hält von der Kantine bis zur Mannschaft zusammen und das ist überragend!"

Aufstellungen

DSC Wonisch Installationen: Jonas Veit - Marko Hadzic, Claudio Lipp (K), Daniel Schroll, Daniel Lukas Saurer, Jakob Mesaric - Christian Degen, Jure Grubelnik, Michael Wildbacher, Bajram Syla - Marco Fuchshofer



Ersatzspieler: Leonid Tafolli, Kenan Cormehic, Michael Capretti, Nico Weinberger, Ali Jan Noorzai, Dean Slisko



Trainer: Stefan Dengg

Wallern: Kevin Radulovic, Philipp Huspek, Dejan Misic, Denny Schmid, Daniel Steinmayr, Mateo Kvesa, Oliver Affenzeller, Felix Huspek, Philipp Mitter, Lukas Schindler, Michael Schildberger (K)



Ersatzspieler: Daniel Zach, Alexander Dallhammer, Emmanuel Acheampong, Lorenz Mayrhuber, Maximilian Straif, Tobias Hochreiter



Trainer: Horst Haidacher

Regionalliga Mitte: DSC Wonisch Installationen – SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen, 3:0 (0:0)

81 Marco Fuchshofer 3:0

53 Bajram Syla 2:0

50 Jure Grubelnik 1:0

Foto: Gerhard Neumayer

F.H.