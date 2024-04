Junge Wikinger kommen bei SPG Wels unter die Räder

Alexander Mayr von der SPG Wels im Duell mit Rieds Diego Madritsch

Wels hat alles im Griff

In einem furiosen Start unter der Leitung von Trainer Sulimani legten die Welser einen Blitzstart hin. Die Hausherren stürmten immer wieder mit energischem Pressing nach vorne und erarbeiteten sich direkt in diesen Szenen ihre ersten Chancen. Schwaighofer nutzte seine physische Stärke geschickt am Rande des Sechzehners, um den Ball zu behaupten, und feuerte einen Schuss aus der Drehung ab, der nur knapp über das Tor strich. Das Spiel blieb in dieser Tonart, und so bot sich Valentin Akrap in der 11. Minute eine hundertprozentige Chance. Er wurde präzise am Elfmeterpunkt angespielt, gewann entscheidende Zweikämpfe und feuerte aus kurzer Distanz knapp über das Tor. Erst in der 25. Minute brach Jubel in der Huber Arena aus. Mayr fand sich plötzlich frei am Strafraumrand und versenkte den Ball gekonnt im Kasten. Doch damit nicht genug: Der überragende Schwaighofer setzte sich erneut gegen den Verteidiger durch und bediente Birglehner perfekt, der zum 2:0 in der 33. Minute ins leere Tor einschob. Ried hatte weiterhin kaum Chancen und konnte froh sein, nur mit einem 2:0-Rückstand in die Pause zu gehen.

Die SPG fertigt Ried völlig ab

In der zweiten Halbzeit kam zunächst etwas Ruhe ins Spiel, aber die SPG Wels zeigte weiterhin ihren Siegeswillen. Holzinger spielte schnell in die Tiefe auf Oberwinkler, der Akrap in der Mitte fand und auf 3:0 erhöhte. Nach zahlreichen Wechseln wurde das Spiel etwas unübersichtlich, bis ein Konter die endgültige Entscheidung brachte. Plojer eroberte den Ball im Mittelfeld, und die Hausherren spielten den Angriff perfekt zu Ende. Plojer war es auch, der eine Viertelstunde vor Schluss den Treffer zum 4:0 markieren konnte. Die beste Chance für die jungen Wikinger bot sich in der 85. Minute, als Duna im Eins-gegen-Eins gegen Beganovic parierte. Den Schlusspunkt setzte Birglehner in der 92. Minute mit einem spektakulären Freistoßtreffer, wo er Keeper Stöger den Ball ins kurze Eck setzte.

Wels verkürzt durch die Niederlage von Wallern den Abstand auf Rang zwei auf nur einen Zähler, während die Jungen Wikinger nun wieder vier Zähler Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz haben. Die SPG Wels tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, beim SC BauerBikes Weiz an. Einen Tag später empfängt Junge Wikinger Ried die RZ Pellets WAC Amateure.