Gleisdorf gewinnt Derby in Allerheilgen

Details Freitag, 19. April 2024 23:45

Steirer-Derby in der 23. Runde der Regionalliga Mitte zwischen dem SV Allerheiligen und dem FC Gleisdorf. Vor der Partie trennten beide Teams nur zwei Punkte, weshalb es in diesem direkten Duell um sehr viel ging. Der FC Gleisdorf wollte nach nur einer Niederlage in den letzten sechs Spielen daran fortsetzen und weiter positive Schritte Richtung ÖFB-Cup-Startplätze machen. Allerheiligen stürzte in der Tabelle zuletzt durch fünf sieglose Spiele etwas ab und hätte einen Sieg gerne mitgenommen. Doch auch im Derby gab es keine Punkte für die Gallier. Gleisdorf gewinnt mit 2:0 in Allerheiligen und macht in der Tabelle den nächsten Schritt nach vorne.

Gleisdorfs Wegbereiter zum Derbysieg über Allerheiligen - Torschütze zum 1:0 Markus Forjan (li.)

Gleisdorf in Fahrtrichtung "Derbysieg"

Das Steirer-Derby in Allerheiligen startete für die Gäste aus Gleisdorf gut. Immer wieder kamen die Grün-Weißen dem Tor nahe und näherten sich dem Führungstreffer. Noch sollte er ihnen aber nicht gelingen. Knapp über eine halbe Stunde Spielzeit dauerte es, bis dann aber die Elf von Trainer Krasser den ersten Treffer am heutigen Abend erzielen konnte. Markus Forjan war der Glückliche und trug sich in die Torschützenliste ein. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kamen die Hausherren aus Allerheiligen immer besser ins Spiel. Der Ausgleichstreffer blieb den Galliern aber verwehrt.

Der Siegtorschütze Michael Loder zeigt auch seine beweglichen Fähigkeiten

Die Gäste legen noch einmal nach und lassen sich den Sieg nicht mehr nehmen

Nach dem Seitenwechsel dauerte es knapp eine Viertelstunde, bis Gleisdorf die Vorentscheidung erzielte. Michael Lodar netzte nach einer Stunde zum 2:0 für die Gäste und brachte sein Team auf Kurs "Derbysieg". In der letzten halben Stunde ließ sich Gleisdorf die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und gewann schlussendlich verdient mit 2:0 in Allerheiligen.

Allerheiligen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ASV Allerheiligen insgesamt auch nur acht Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Nachdem Gleisdorf die Hinserie auf Platz zehn abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt der FC Gleisdorf 09 aktuell den fünften Rang. Mit neun Siegen weist die Bilanz von Gleisdorf genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Der FC Gleisdorf 09 setzte sich mit diesem Sieg von Allerheiligen ab und nimmt nun mit 32 Punkten den sechsten Rang ein, während der ASV Allerheiligen weiterhin 27 Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt. Während Gleisdorf mit 32 Punkten in der Tabelle gut platziert ist, verliert Allerheiligen (27 Zähler) nach sechs Spielen ohne Sieg mächtig an Boden.

Am nächsten Freitag reist der ASV Allerheiligen zur TuS Bad Gleichenberg, zeitgleich empfängt der FC Gleisdorf 09 den DSC Wonisch Installationen.

Schlussendlich stolpert Allerheiligen zum sechsten Mal in Serie und fällt in der Tabelle in das hintere Drittel zurück

Aufstellungen

Allerheiligen: Marino Hamer (K) - Nino Emanuel Hartweger, Leon Martincevic, Dino Kovacec - Maximilian Michael Sieber, Anto Jelec, Jan Erik Grillitsch, Angelo Nenadic, Erik Derk, Julian Janetzko - Marvin Hernaus



Ersatzspieler: Jonas Janetzko, Sally Christian Preininger, Marcel Blaj, Fabian Hasenrath, Matthias Götzinger, Paul Kargl



Trainer: Tomica Kocijan

Gleisdorf 09: Jakob Maximilian Karpf - Marco Köfler, Manuel Suppan (K), Patrick Schroll, Pascal Michael Zisser - Markus Forjan, Alexander Kager, Michael Loder, Matej Grgic, Fabian Lenhart - Christian Berger



Ersatzspieler: Philipp Fraiss, Felix Schlemmer, Burak Gül, Leon Wlattnig, Leon Pliso



Trainer: Mag. Christoph Krasser

Regionalliga Mitte: ASV Allerheiligen – FC Gleisdorf 09, 0:2 (0:1)

60 Michael Loder 0:2

32 Markus Forjan 0:1

Foto: RIPU