SC Weiz knöpft Union Gurten einen Punkt ab

Details Samstag, 20. April 2024 21:55

Es war das Spiel eins für die Mannschaft des SC Weiz nach dem tragischen Tod von Alexander Steinlechner vor zwei Wochen (wir berichteten). Der Gegner war Union Gurten. Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Der vermeintlich leichte Gegner war der SC BauerBikes Weiz mitnichten. Weiz kam gegen Gurten zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel hatte beim 2:2-Remis keinen Sieger gefunden.

Keine Treffer

In der ersten Halbzeit ist es eine ausgeglichene Partie, die dem Publikum geboten wird. Die Weizer mit einer ersten guten Aktion nach neun Minuten, doch der Ball geht knapp vorbei. Dann haben auch die Gurtener eine Möglichkeit, doch der Kopfball von Wimmleitner ist kein Problem für den Weizer Goalie. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Führung und Ausgleich

Im zweiten Durchgang ging die Union Raiffeisen Gurten vor 300 Zuschauern in Führung. Fabian Wimmleitner war es, der in der 64. Minute zur Stelle war - Kreuzer mit einem tollen Pass in die Tiefe. Wimmleitner versenkt den Ball im kurzen Eck. Dann Elfmeter für die Weizer: Roman Hasenhütl trat an und versenkt den Ball zum 1:1 für den SC Weiz im Tor (83.). Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich die Union Gurten und Weiz schließlich mit einem Remis.

Der erste Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte von Gurten. Die Gastgeber bleiben mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Union Raiffeisen Gurten ist die funktionierende Defensive, die erst 18 Gegentreffer hinnehmen musste. Die Union Gurten verbuchte insgesamt zwölf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen.

Nachdem der SC BauerBikes Weiz die Hinserie auf Platz zwölf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzen die Gäste aktuell den vierten Rang. Der SC Weiz führt mit 30 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Neun Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat Weiz derzeit auf dem Konto.

Gurten ist nun seit acht Spielen, der SC BauerBikes Weiz seit vier Partien unbesiegt.

Am kommenden Freitag trifft die Union Raiffeisen Gurten auf den SPG LASK Amateure OÖ Amat, der SC Weiz spielt am selben Tag gegen SPG HOGO Wels.

Stimmen zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Das war heute unsere schlechteste Saisonleistung. Wir konnten heute keine Wucht entwickeln und machten auch sehr viele Fehler im Spielaufbau. Es war generell eine sehr zerfahrene Partie mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Schlussendlich müssen wir mit diesem Punkt zufrieden sein."

Alois Hödl (Trainer Weiz): "Vor der Partie hätten wir den Punkt natürlich gerne genommen, jetzt im Nachhinein wäre auch ein Sieg möglich gewesen. Wir nehmen das Remis aber natürlich genauso mit. Die Richtung stimmt!"

Aufstellungen:

Union Raiffeisen Gurten: Felix Rudolf Wimmer - Simon Schnaitter (K), Sebastian Zirnitzer, Thomas Burghuber - Tobias Schott, Jakob Kreuzer, Rene Wirth, Jakob Horner, Tine Pori - Lukas Schlosser, Fabian Wimmleitner



Ersatzspieler: Maj Pavli, Dominic Bauer, Rene Kienberger, Felix Sickinger, Stephan Murauer, Felix Ratzinger



Trainer: Peter Madritsch

Weiz: Enrico Temmel - Luca Christian Puster, Theodor Wlattnig, Noah Oke Eyawo - Jan Niklas Ostermann, Peter Kozissnik, Roman Hasenhütl (K), Thomas Fink, Philipp Schellnegger - Raffael Mohr, Lukas Gabbichler



Ersatzspieler: Kilian Reiter, Tobias Strahlhofer, Robert Schmerleib, Danijel Prskalo, Markus Stenzel, Patrick Durlacher



Trainer: Alois Hödl

Regionalliga Mitte: Union Raiffeisen Gurten – SC BauerBikes Weiz, 1:1 (0:0)

83 Roman Hasenhütl 1:1

64 Fabian Wimmleitner 1:0