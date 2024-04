Polak-Doppelpack bringt USV St. Anna/A. gegen LASK Amateure auf Siegerstraße

Details Samstag, 20. April 2024 23:12

Der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen kam am Samstag zu einem 3:1-Erfolg gegen den SPG LASK Amateure OÖ Amat. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der USV St. Anna/A. die Nase vorn. Das Hinspiel hatte der LASK Amateure OÖ für sich entschieden und einen 7:0-Sieg gefeiert.

Führung für St. Anna

Die Gastgeber finden besser ins Spiel und haben schon zu Beginn zwei gute Möglichkeiten. Beide Mal geht der Ball aber über das Tor. Doch auch der LASK spielt gut nach vorne und hat immer wieder gefährliche Strafraumsituationen. Ein Freistoß von St. Annas Kobald geht knapp daneben. In der 30. Minute sahen die 400 Besucher das 1:0 für St. Anna/A - Maric ist in Folge eines schnellen Angriffs zur Stelle. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

Auf Ausgleich folgt erneute Führung

Im zweiten Durchgang startet der LASK besser. Für das 1:1 der SPG LASK Amateure OÖ Amateure zeichnete Sebastian Wimmer verantwortlich (62.) - er ist nach einem Eckball zur Stelle. Damit ist wieder Spannung drin. Im Gegenzug legen die Gastgeber aber erneut vor: Dicker Schnitzer der Gäste-Defensive und Anej Polak brachte den Gast per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 63. und 83. Minute vollstreckte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen den LASK Amateure OÖ 3:1.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der USV St. Anna/A. auf den sechsten Rang kletterte. Zehn Siege, drei Remis und neun Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. St. Anna/A. erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Die Trendkurve der SPG LASK Amateure geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang sieben, mittlerweile hat man Platz drei der Rückrundentabelle inne. Trotz der Niederlage fielen die LASK Amateure OÖ in der Tabelle nicht zurück und bleiben damit auf Platz fünf. Neun Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen haben die Oberösterreich derzeit auf dem Konto. Die LASK Amateure OÖ bauen die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen ist die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen (Freitag, 18:00 Uhr). Die SPG LASK Amateure OÖ messen sich am selben Tag mit der Union Raiffeisen Gurten (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Edgar Spath (Trainer St. Anna): "Die Vorbereitung auf dieses Match war in Anbetracht von vielen Verletzten und Sperren sehr schwierig. Wir haben das aber wieder sehr gut gemacht und Michorl im Griff gehabt. Dafür hat es aber sehr viel Disziplin gebraucht. Wir waren aber auch kreativ in der Offensive. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung."

Aufstellungen:

St. Anna/A.: Tahir Bilalic - Jure Petric, Paul Glanz, Alexander Thurner-Seebacher, Markus Klöckl - Luka Maric, Christoph Kobald (K), Marko Maučec, Andreas Lackner - Paul Kiedl, Anej Polak



Ersatzspieler: Simon Georg Donner, Christoph Pendl, Thomas List, Andre Muhr, Florian Weiler



Trainer: Edgar Spath

LASK: Lukas Jungwirth - Jordan Philipsky, Sebastian Leitner, Moritz Würdinger - Eduard Josef Haas, Sebastian Wimmer (K), Marco Schabauer, Peter Michorl, Jakob Wanker - Armin Haider, Lucas Fernando Copado Schrobenhauser



Ersatzspieler: Clemens Steinbauer, Alexander Michlmayr, Leo Vielgut, Julian Sams, Yanis Eisschill, Rocco Vicol



Trainer: MA Luka Pavlovic

Regionalliga Mitte: USV RB Weindorf St. Anna am Aigen – SPG LASK Amateure OÖ Amat, 3:1 (1:0)

83 Anej Polak 3:1

63 Anej Polak 2:1

62 Sebastian Wimmer 1:1

30 Luka Maric 1:0