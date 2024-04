Vorwärts Steyr verliert auch beim ASK Klagenfurt

Details Sonntag, 21. April 2024 20:51

Im letzten Spiel des 23. Spieltags in der Regionalliga Mitte trifft der ASK Klagenfurt zuhause auf den SK Vorwärts Steyr. Die Klagenfurter sind in diesem Frühjahr bislang das Überraschungsteam der Liga und sammelten schon eifrig Punkte. In der Vorwoche kassierte der ASK allerdings eine knappe Pleite bei Bad Gleichenberg. Bei Vorwärts Steyr läuft aktuell überhaupt nichts rund. Drei Niederlagen in Serie und zuletzt eine 1:2-Heimschlappe gegen Tabellenschlusslicht WAC. Im Jahr 2024 kommen die Rot-Weißen einfach nicht in Schwung. Auch heute ging die sportliche Talfahrt bei den Oberösterreichern weiter – in Klagenfurt setzte es eine 2:1-Niederlage!

Vierter Heimsieg im vierten Spiel – 2024 läuft's für den ASK auf eigener Anlage

Steyr gleicht frühe ASK-Führung aus

Das Spiel startete für die Hausherren gleich richtig gut. Nach zehn Minuten traf Melvin Osmic zur frühen Führung für die Klagenfurter. Ein Schuss aus der Drehung aus ca. 18 Metern passte perfekt ins lange Kreuzeck – ein Treffer der Marke "Tor des Monats"! Wobei es zuvor schon eine gute Möglichkeit der Steyrer gab, die allerdings Keeper Nössler entschärfen konnte. Die Partie war nach dem 1:0 über weite Strecken ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Der Ausgleich der Gäste gelang nach knapp einer halben Stunde. Die Kugel wurde per Kopf weitergeleitet auf den völlig blanken Mirsad Sulejmanovic, der aus kurzer Distanz nur mehr einschieben musste. Die Klagenfurter-Defensive schaltete zuvor allerdings bereits ab, nachdem die Spieler der Hausherren eigentlich gedacht und reklamiert hatten, dass die Kugel bereits im Aus war, doch die Pfeife vom steirischen Referee blieb stumm. Die Eitl-Elf schlug sofort zu und stellte den Gleichstand wieder her. Bis zur Pause tat sich nicht mehr wirklich was, weshalb es vorerst beim Stand von 1:1 blieb.

Rassiger zweiter Durchgang geht an Klagenfurt

Die Entscheidung in diesem Spiel fiel etwa 25 Minuten vor Schluss. Nach einer Kombination über die Seite verwertet der Ukrainer Kyrylo Romaniuk im Sechzehner gekonnt zur neuerlichen Führung für die Klagenfurter. Anschließend kam kein Team offensiv wirklich mehr zur Geltung. Der ASK stellte sich daraufhin defensiver ein und wollte das Ergebnis über die Zeit bringen. Mit schnellen Umschaltaktionen strahlten die Kärntner teilweise zwar noch Gefahr aus, zu nennenswerten Chancen führte dies allerdings nicht mehr. Steyr war bemüht, konnte sich aber keine Möglichkeiten mehr herausspielen. Zudem wurde das Spiel immer durch einige Fouls unterbrochen. Alleine im zweiten Durchgang wurden 12 gelbe Karten verteilt (Zwei davon gingen an Betreuer). Schlussendlich blieb es beim knappen 2:1 für die Hausherren – Klagenfurt gewinnt also im Frühjahr erneut und liegt in der Rückrundentabelle sogar auf dem 3. Platz.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der ASK Klagenfurt auf den neunten Rang kletterte. Zuletzt lief es erfreulich für ASK Klagenfurt, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen. Der SK Vorwärts Steyr fällt durch diese Niederlage in der Tabelle auf Platz acht zurück. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Gast das Problem. Erst 24 Treffer markierte der SK Vorwärts Steyr – kein Team der Regionalliga Mitte erzielte weniger Tore. Vorwärts Steyr rutschte weiter ab und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne Dreier. Am nächsten Freitag reist ASK Klagenfurt zu ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg. Zeitgleich empfängt der SK BMD Vorwärts Steyr die UVB Oberbank Vöcklamarkt.

Stimme zum Spiel

Willi Ogris (Co-Trainer und Teammanager, ASK Klagenfurt): "Das war heute ein enorm wichtiger Erfolg! Nachdem die anderen auch wieder gepunktet haben, hast du wenigstens den Sieben-Punkte-Vorsprung weiterhin. Es war eine sehr rassige und kampfbetonte Partie – teilweise schon fast auf der Kippe. Steyr hat sehr hart gespielt und einige schmutzige Fouls gemacht. Der Schiedsrichter hat viel durchgehen lassen, weshalb keine Grenze gesetzt wurde. Wir waren die erste Halbzeit überlegen und die zweite Hälfte eigentlich auch. Rundum ein verdienter Sieg!

Aufstellungen

ASK Klagenfurt: Bernhard Walter Nössler, Mateo Grubor (K), Bohdan Romaniuk, Denis Sinanovic, Melvin Osmic, Kyrylo Romaniuk, Anej Kmetic, Mersei Dieu Nsandi, Matic Ahacic, Val Zaletel Cernos, Kiril Hristov Ristoskov



Ersatzspieler: Theo Fodjo Lali, Michael Fasching, Dominik Filipovic, Danijel Micic, Nico Otti, Sergej Lazic



Trainer: Mag. Dietmar Thuller

SK Vorwärts Steyr: Valerian Harald Hüttner - Lukas Prokop, Stefan Goldnagl (K), Aleksandar Maric, Milan Ziric, Michael Martic - Martin Coello Carrera, Alvaro Suarez Collazo, Mirsad Sulejmanovic - Paul Staudinger, Oliver Filip



Ersatzspieler: Michael Fauland, Hamza Ech Cheikh, Paul Schwaiger, Max Richter, Bojan Lukic, Amir Pasic



Trainer: Markus Eitl

Regionalliga Mitte: ASK Klagenfurt – SK BMD Vorwärts Steyr, 2:1 (1:1)

64 Kyrylo Romaniuk 2:1

27 Mirsad Sulejmanovic 1:1

10 Melvin Osmic 1:0

Foto: ASK Klagenfurt

