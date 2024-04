Mislov sichert SPG HOGO Wels Sieg über SC Weiz

Details Freitag, 26. April 2024 23:35

Am Freitag verbuchte SPG HOGO Wels einen 3:1-Erfolg gegen den SC Weiz. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SPG HOGO Wels wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel der beiden Kontrahenten hatten die Gäste ein Tor mehr erzielt und mit dem 1:0 so das bessere Ende für sich.

Pech für Weiz

Die Welser finden gut ins Match. Der Weizer Goalie muss gleich einmal rettend eingreifen. Dann hat Weiz Pech, als Rapphael Mohr nur die Stange trifft. Dann plätschert das Spiel dahin und kurz vor der Pause zappelt das Leder im Netz. Nach einem Handspiel gibt der Schiedsrichter einen Elfmeter für die Auswärtsmannschaft. Roko Mislov tritt an und verwandelt für die Gäste. Zur Pause wusste SPG HOGO Wels eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Wels erhöht

Im zweiten Durchgang steht Weiz höher und kassiert prompt das 0:2. Mislov schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (61.). Die Weizer riskieren in der Folge, müssen sie auch, wenn es noch mit Zählbarem klapen soll. Anstatt des Anschlusstreffers, fällt aber das dritte Gegentor. Für das 3:0 von SPG HOGO Wels sorgte Valentin Akrap, der in Minute 81 zur Stelle war. Kurz vor Schluss traf Luca Christian Puster für Weiz (93.). Am Ende verbuchte SPG HOGO Wels gegen das Heimteam einen Sieg.

Der siebte Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte des SC BauerBikes Weiz. Der SC Weiz machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang neun. Neun Siege, drei Remis und elf Niederlagen hat Weiz momentan auf dem Konto.

Die drei Punkte brachten SPG HOGO Wels in der Tabelle voran. SPG HOGO Wels liegt nun auf Rang drei. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von SPG HOGO Wels ist die funktionierende Defensive, die erst 24 Gegentreffer hinnehmen musste. Zwölf Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen hat SPG HOGO Wels derzeit auf dem Konto. SPG HOGO Wels befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Der SC BauerBikes Weiz erwartet am Dienstag den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen. Am Freitag empfängt SPG HOGO Wels die SPG LASK Amateure OÖ Amateure.

Stimme zum Spiel:

Alois Hödl (Trainer Weiz): "Das Spiel hätte nicht so laufen müssen, wie es gelaufen ist. Der Elfer war jedenfalls sehr hart und hat natürlich Wels einen Vorteil gebracht. Unsere Gegner kommen wieder. Ich bin auch mit der Leistung nicht unzufrieden, das war in Ordnung, aber leider gegen eine so starken Gegner musst du die sich ergebenden Möglichkeiten nutzen."

Regionalliga Mitte: SC BauerBikes Weiz – SPG HOGO Wels, 1:3 (0:1)

93 Luca Christian Puster 1:3

81 Valentin Akrap 0:3

61 Roko Mislov 0:2

44 Roko Mislov 0:1