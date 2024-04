Nullnummer im Derby zwischen Vorwärts Steyr und Vöcklamarkt

Details Samstag, 27. April 2024 10:48

Ein richtungsweisendes Spiel stand in der 24. Runde der Regionalliga Mitte für Vorwärts Steyr und die UVB Vöcklamarkt an. Nach vier Niederlagen in Serie muss Vorwärts Steyr wieder zurück auf die Siegerstraße, um in der Tabelle nicht sogar noch Richtung Abstiegsplätze abzustürzen. Vöcklamarkt ist im Kampf um den Ligaverbleib im Gegenteil schon Mittendrin, statt nur dabei. In den vergangenen Wochen zeigten die Hausruckviertler aber ein völlig anderes Gesicht und sind nun bereits drei Wochen ungeschlagen. „Wir wollen die Welle jetzt weiter surfen“, lautete die Marschroute vom neuen UVB-Coach Bernhard Kletzl, der trotz einiger schwerwiegender Ausfälle ein Punkt beim 0:0 an der Volksstraße bejubeln durfte. Die Vorwärts muss nach dem Heim-Punkt gegen Vöcklamarkt weiter auf den ersten Sieg seit bereits über einem Monat warten.

Intensives Spiel ohne Tore im ersten Durchgang

Das Spiel gestaltete sich anfangs sehr schwierig. Keine Mannschaft wollte so wirklich mit aller Kraft offensiv agieren und setzte eher auf die Defensive. Deshalb wurden die meisten Angriffssituationen von beiden Teams im letzten Drittel geklärt. Das Spiel wurde anschließend etwas ruppiger und Schiedsrichter Heiduck hatte ordentlich Arbeit. Auch nach einer halben Stunde war noch keine nennenswerte Torchance vorzufinden. Die beiden Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld und gingen defensiv einfach kein großes Risiko ein. Wenig später erwischte es Vöcklmarkt erneut. Als wäre die Verletztenliste in der Innenverteidigung mit drei Stammspielern nicht schon lange genug, gesellte sich in der 30. Minute auch noch Lucas Purkrabek mit Problemen im Addukorenbereich dazu. Das war eigentlich fast der größte Aufreger im ersten Durchgang - deshalb ging es mit dem Stand von 0:0 in die Kabinen.

Keinem Team gelingt der Siegtreffer

Der zweite Durchgang startete etwas besser. Die Vorwärts drückte leicht auf den Führungstreffer, musste allerdings in der Defensive aufpassen, um sich kein Kontertor zu fangen, denn darauf lauerten die Gäste sehr. Die Eitl-Elf machte nach dem Wiederanpfiff weiterhin etwas mehr das Spiel und versuchte die Vöcklamarkter unter Druck zu setzen, was allerdings nur bedingt klappte. Die Schlussphase hatte es dafür nochmal in sich. Fünf Minuten vor Schluss hatte Franko Knez die beste Chance im Spiel für die Kleeblätter – scheiterte allerdings am Schlussmann der Steyrer. Wenige Augenblicke vor Schlusspfiff auch noch die Vorwärts mit der besten Gelegenheit der Partie. Einen "Stanglpass" von Max Richter konnte Paul Staudiger nicht im Kasten unterbringen. Somit blieb es vor einer guten Kulisse mit 1000 Zuschauern bei einem 0:0, mit dem wohl beide Mannschaften recht gut leben können.

Tabellarisch kann sich derzeit noch keine Mannschaft in Sicherheit wiegen. Vorwärts Steyr braucht schleunigst Erfolgserlebnisse, um in den kommenden Wochen nicht noch ein Abstiegskandidat zu werden. Es warten nämlich bis zum Saisonende nur mehr schwierige Aufgaben auf die Eitl-Elf und der Abstand von sechs Punkten zu den Abstiegsplätzen ist nicht gerade groß. Vöcklamarkt ist in der Tabelle zwar weiterhin im Hintertreffen, zeigte zuletzt wie auch heute aber ansprechende Leistungen. Das Momentum mit vier Spielen ohne Niederlage will die Kletzl-Elf mitnehmen, um sich in den nächsten Wochen Luft zu den Abstiegsrängen zu schaffen. Für Vorwärts Steyr wartet nächste Woche mit Allerheiligen ein ganz schwieriger Gegner. Auswärts noch dazu, wo es zuletzt ohnehin nicht wirklich lief. Vöcklamarkt empfängt auf eigener Anlage Tabellenführer ASK Voitsberg.

Stimme zum Spiel

Omer Tarabic (Sportlicher Leiter, UVB Vöcklamarkt): "Klassische 0:0-Partie! Beide Mannschaften hatten zum Schluss jeweils eine gute Chance, aber ansonsten war es ein typisches 0:0. In einer kampfbetonten Partie versuchte es Steyr viel mit langen Bällen. Die letzten zehn Minuten waren dann aktiver von beiden Mannschaften. Die chancenarme Partie war vom Tempo her recht schnell geführt – man hat aber gesehen, dass keine Mannschaft verlieren möchte. Auswärts ein Punkt ist immer gut - den nehmen wir mit.

Ligaportal: Nächste Woche wartet Voitsberg...

Omer Tarabic: "Wir wollen unsere Serie fortsetzen, egal wer kommt! Wir hoffen aber, dass ein paar Verletzte zurückkommen."

Aufstellungen

SK Vorwärts Steyr: Valerian Harald Hüttner - Lukas Prokop, Stefan Goldnagl (K), Milan Ziric, Michael Martic - Martin Coello Carrera, Alvaro Suarez Collazo, Mirsad Sulejmanovic, Amir Pasic - Hamza Ech Cheikh, Oliver Filip



Ersatzspieler: Michael Fauland, Hazar Eminazari, Meriton Kabashaj, Max Richter, Bojan Lukic, Paul Staudinger



Trainer: Markus Eitl

Vöcklamarkt: Wolfgang Schober (K) - Lucas Purkrabek, Moritz Gaugger, Roland Nagy - Marco Meilinger, Fabio Födinger, Denis Brozik, Daniel Maganic, Severin Hager, Umberto Gruber - Franko Knez



Ersatzspieler: Paul Krizek, Jannik Michael Josef Schwamberger-Lukes, Marius Brandmayr, David Prommegger, Toni Mestrovic, Mirza Krupinac



Trainer: Bernhard Kletzl Foto: Vorwärts Steyr