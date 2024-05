OÖ-Derby nach schwerer Verletzung in der 5. Minute abgebrochen!

Details Freitag, 03. Mai 2024 20:20

In der 25. Runde der Regionalliga Mitte stand das OÖ-Derby zwischen der SPG Wels und den LASK Amateuren am Programm. Pünktlich um 19:00 Uhr startete heute die Partie, doch bereits nach fünf Minuten wurde das Spiel aufgrund einer schweren Verletzung von LASK-Kicker Alexander Michlmayr für lange Zeit unterbrochen und schlussendlich abgebrochen.

Nur fünf Minuten wurde Fußball gespielt, ehe eine Situation die mit 450 Zuschauern gefüllte Huber-Arena in Wels in Schock versetzte. In einem Zweikampf wurde der LASK-Angreifer schwer am Fuß im Bereich des Unterschenkels und Schienbeins getroffen. Sofort wurde die Rettung verständigt. "Es hat aber alles sehr lange gedauert bis Alex vom Feld gebracht wurde und der Notarzt da war", beschreibt LASK-Trainer Luka Pavlovic die Situationen kurz danach. Der LASK-Coach weiter: "Es war eine schwierige Situation für uns alle. Die Spieler stehen natürlich völlig unter Schock, aber wir wünschen dem 'Michi' gute Besserung und stehen bei ihm."

Auch die Ligaportal-Redaktion wünscht Alexander Michlmayr alles Gute auf seinem Weg der Besserung.

Ein Termin für das Nachtragsspiel steht aktuell noch nicht fest.

Foto: Harald Dostal