SC Weiz dreht Acht-Tore-Krimi gegen Junge Wikinger Ried

Details Freitag, 03. Mai 2024 21:23

In einem spannungsgeladenen Fußballabend trafen der SC Weiz und die Jungen Wikinger Ried aufeinander, wobei die Weizer in einem dramatischen Spielverlauf einen 5:3-Sieg errangen. Der SC Weiz, auch bekannt als die Weizer, zeigte eine bemerkenswerte Leistung, indem sie einen Rückstand aufholten und das Spiel zu ihren Gunsten entschieden. Die Jungen Wikinger, die die erste Halbzeit dominierten, konnten ihre Führung nicht verteidigen und mussten eine Niederlage hinnehmen.

Ein Spiel der Wendungen

Die Partie begann mit einem frühen Treffer für die Weizer, als Jan Niklas Ostermann in der 12. Minute einen Elfmeter verwandelte, was den SC Weiz früh in Führung brachte. Die Jungen Wikinger Ried ließen sich davon jedoch nicht beirren und antworteten mit einem Treffer durch Mateo Zetic in der 39. Minute, der nach einem Eckball zum 1:1 ausglich. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Alexander Mankowski in der 45. Minute der Führungstreffer für die Rieder, was die Gäste mit einem 2:1-Vorsprung in die Pause gehen ließ.

Nach der Pause fand der SC Weiz besser ins Spiel und glich durch Lukas Gabbichler in der 52. Minute zum 2:2 aus. Die Jungen Wikinger ließen jedoch nicht locker und gingen durch ein weiteres Tor von Mateo Zetic in der 65. Minute erneut in Führung. Doch die Weizer zeigten Charakter und kämpften sich zurück ins Spiel. Lukas Gabbichler erwies sich als Schlüsselfigur, indem er in der 79. Minute zum 3:3 ausglich und nur fünf Minuten später per Kopfball nach einem Eckball das Spiel drehte.

Die entscheidenden Momente

In den letzten Minuten des Spiels setzten die Weizer alles auf eine Karte. Markus Stenzel, der erst in der 88. Minute für Lukas Gabbichler eingewechselt wurde, krönte seine Leistung mit einem Freistoßtor zum 5:3 in der 90. Minute. Dieser späte Treffer besiegelte den Sieg für den SC Weiz und vollendete eine beeindruckende Aufholjagd. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten, mit denen versucht wurde, frischen Wind ins Spiel zu bringen, blieb der Endstand von 5:3 bestehen, als der Schiedsrichter die Partie nach 91 Minuten beendete.

Der Sieg des SC Weiz gegen die Jungen Wikinger Ried war ein wahres Feuerwerk an Toren und Emotionen. Beide Teams zeigten beeindruckenden Einsatz und Kampfgeist, doch letztlich waren es die Weizer, die den Platz als Sieger verließen.

Stimme zum Spiel:

Alois Hödl (Trainer Weiz): "Ich bin wirklich sehr erleichtert nach diesem Spiel. Wir haben uns bei den Gegentreffern sehr unklug verhalten und dem Gegner Tore geschenkt. Die Mannschaft hat aber super reagiert und letztlich auch verdient gewonnen. Jetzt schaut das Ganze schon sehr gut aus. Das muss man sagen. Wir müssen aber weiter dranbleiben und punkten. Wir haben neben dem Klassenerhalt ja auch noch ein anderes Ziel."

Aufstellungen:

Weiz: Enrico Temmel - Luca Christian Puster, Nils Bastian Ostermann, Theodor Wlattnig, Noah Oke Eyawo - Jan Niklas Ostermann, Peter Kozissnik, Thomas Fink, Philipp Schellnegger (K) - Raffael Mohr, Lukas Gabbichler



Ersatzspieler: Kilian Reiter, Tobias Strahlhofer, Robert Schmerleib, Danijel Prskalo, Markus Stenzel, Patrick Durlacher



Trainer: Alois Hödl

Junge Wikinger Ried: Jonas Wendlinger, Nico Wiesinger, Benjamin Sammer, Dominik Velecky, Daniel Wimmer (K), Roman Steinmann, Sebastian Kapsamer, Loiange Delphin Ondoa Belinga, Fabian Rossdorfer, Mateo Zetic, Alexander Mankowski



Ersatzspieler: Dominik Stöger, Luka Lukic, Diego Madritsch, Niklas Sickinger, Philip Weissenbacher, Fabian Lechner



Trainer: Julian Baumgartner

Regionalliga Mitte: Weiz : Junge Wikinger Ried - 5:3 (1:2)

91 Markus Stenzel 5:3

84 Lukas Gabbichler 4:3

79 Lukas Gabbichler 3:3

65 Mateo Zetic 2:3

52 Lukas Gabbichler 2:2

45 Alexander Mankowski 1:2

39 Mateo Zetic 1:1

12 Jan Niklas Ostermann 1:0