Nächster Schritt zum Titel: ASK Voitsberg besiegt UVB Vöcklamarkt

Details Freitag, 03. Mai 2024 21:28

Der ASK Voitsberg marschiert weiter im Eiltempo zum Meistertitel in der Regionalliga Mitte. Am 25. Spieltag war die Preiss-Elf bei der UVB Vöcklamarkt zu Gast, welche zuletzt vier Spiele im Gang ohne Niederlage waren. Voitsberg fehlten vor dieser Partie noch sieben Punkte auf den Meistertitel. Der Tabellenführer gab sich auch in Oberösterreich keine Blöße und gewann staubtrocken mit 2:0.

ASK-Matchwinner Alexander Rother erzielte beide Tore in Vöcklamarkt

Rother-Doppelschlag zur komfortablen ASK-Führung

Die Gäste begannen hochmotiviert und mit ordentlichem Tempo. Zu richtigen Chancen reichte dies anfangs noch nicht, doch die Hausherren aus dem Hausruckviertel waren gleich mal ordentlich unter Druck. Die Führung gelang den Voitsbergern durch Alexander Rother nach einem individuellen Fehler der Vöcklamarkter. Nur wenige Minuten später das gleiche Spiel nochmal. Wieder ein individueller Fehler der Kleeblätter, und abermals war es Alexander Rother, der den Angriff über die Seite für den ASK ideal verwertete. Die UVB war nach dem Doppelschlag etwas verunsichert und spielte den Zwei-Tore-Rückstand erstmal in die Pause.

Gänge zurückgeschaltet

Trotz neuer Energie und dem Willen, das Spiel zu drehen, gelang es den Kleeblättern auch in der zweiten Halbzeit nicht, die solide Verteidigung des ASK Voitsberg zu durchbrechen. Die Gäste verwalteten ihren Vorsprung geschickt und ließen kaum nennenswerte Chancen zu. Der ASK schaltete mit dem komfortablen Vorsprung im Rücken natürlich auch selbst einige Gänge zurück und spielte die Partie routiniert zu Ende. Ein solider Auftritt des Tabellenführers wird im Hausruckviertel mit einem 2:0-Sieg belohnt.

Mit diesem Sieg und den Ergebnissen auf den anderen Plätzen rückt der Meisterteller immer näher für den ASK Voitsberg. Bereits am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen Allerheiligen könnten die Steirer den Titel vorzeitig einfahren. Die UVB Vöcklamarkt hingegen muss sich nach dieser Niederlage wieder sammeln und auf die nächsten Spiele fokussieren, um den Kampf um den Klassenerhalt erfolgreich zu gestalten.

Stimme zum Spiel

Omer Tarabic (Sportlicher Leiter, UVB Vöcklamarkt): "Auch wenn es noch nicht offiziell ist, aber Gratulation an Voitsberg zum Meistertitel. Den haben sie sich meiner Meinung nach völlig verdient, weil sie einfach die beste Mannschaft in der Regionalliga Mitte sind. Zum Spiel – über 90 Minuten gesehen ein absolut verdienter Sieg für Voitsberg. Sie waren die erste halbe Stunde richtig gut. Die Gegentore haben wir aber durch individuelle Fehler erhalten. In der zweiten Hälfte hatten sie kaum Chancen, aber wir auch nicht. Abhaken und Weitermachen! Auf uns kommen jetzt fünf Endspiele zu!"

Regionalliga Mitte: Vöcklamarkt : Voitsberg - 0:2 (0:2)

27 Alexander Rother 0:2

21 Alexander Rother 0:1

Foto: RIPU