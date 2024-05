Union Gurten bezwingt Wallern/St. Marienkirchen im Verfolger-Duell

Details Freitag, 03. Mai 2024 22:19

Am Freitagabend trafen Union Raiffeisen Gurten und SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen in einem spannenden Match aufeinander. Das Spiel, welches mit großer Spannung erwartet wurde, endete mit einem verdienten 2:0 für die Heimmannschaft Union Gurten. Die Gurtner zeigten eine starke Leistung und konnten sich durch Tore von Jakob Kreuzer und Simon Schnaitter den Sieg sichern. Nachdem das Spiel von Wels abgebrochen wurde, liegt Gurten vorerst an zweiter Stelle und ist Verfolger von Leader Voitsberg.

Ein zäher Start führt zu einem spannenden Ende der ersten Halbzeit

Die ersten Minuten des Spiels waren von vorsichtigem Abtasten beider Teams geprägt. Keine der Mannschaften wollte früh im Spiel einen Fehler machen, der dem Gegner einen Vorteil verschaffen könnte. Beide Teams waren defensiv gut organisiert und stellten sich auf ein kampfbetontes Spiel ein. Aufgrund des tiefen Terrains und der damit verbundenen Schwierigkeiten im Spielaufbau gelang es keiner Mannschaft, sich klare Torchancen zu erarbeiten.

Erst in der 41. Minute gelang es Jakob Kreuzer, die Pattsituation zu durchbrechen. Mit einem wuchtigen Schuss brachte er Union Gurten in Führung und sorgte damit kurz vor der Halbzeitpause für Jubel unter den heimischen Fans. Dieser Treffer gab dem Spiel eine neue Dynamik und stellte die Weichen für die zweite Hälfte.

Union Gurten baut Führung aus und sichert sich den Sieg

Nach der Halbzeitpause versuchten die Gäste aus Wallern/St. Marienkirchen, auf den Rückstand zu reagieren. Sie fanden jedoch kein Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Gurtner. Wallern hat die größte Chance durch Affenzeller der einen Kopfball an die Querlatte setzte. Auf der Gegenseite reagierte Zach gegen Wimmleitner glänzend und hielt die Partie offen.

Die Vorentscheidung fiel in der 76. Minute, als Simon Schnaitter nach einer Freistoß-Flanke von rechts im Strafraum hochstieg und den Ball zum 2:0 für die Heimmannschaft einköpfte. Dieses Tor zeigte die Effektivität von Union Gurten bei Standardsituationen und machte deutlich, dass die Gurtner an diesem Abend das bessere Team waren. Trotz einiger Wechsel und dem Versuch der Gäste, noch einmal ins Spiel zu finden, blieb es beim 2:0.

Als der Schlusspfiff in der 91. Minute ertönte, war die Freude bei den Spielern und Fans von Union Gurten groß. Sie hatten ein hart umkämpftes Spiel gewonnen und wichtige Punkte gesichert. Für Wallern/St. Marienkirchen hingegen war es eine enttäuschende Niederlage, die zeigt, dass sie in den kommenden Spielen eine Steigerung benötigen, um erfolgreich zu sein.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "In den ersten 15 Minuten war es ein Abtasten beider Mannschaften. Nach dieser Anfangsphase übernahmen wir dann die Kontrolle und hatten mehr Ballbesitz. Auch wenn das Führungstor etwas glücklich viel war es eine hochverdiente Pausenführung. In der zweiten Halbzeit schenkten sich beide Mannschaften nichts und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Nach dem 2:0 verflachte das Match ein wenig und wir spielten das Match nach Hause. Das war heute eine überragende Mannschaftsleistung. Wir hatten von Beginn an das Match unter Kontrolle und gingen verdient in Führung. In der zweiten Halbzeit spielten beide Mannschaften auf einem sehr guten Niveau und die Zuseher bekamen eine super Fußballspiel zu sehen. Über die gesamte Spielzeit war es aber ein hochverdienter Sieg."

Aufstellungen:

Union Raiffeisen Gurten: Felix Rudolf Wimmer - Simon Schnaitter (K), Sebastian Zirnitzer, Thomas Burghuber - Tobias Schott, Dominic Bauer, Jakob Kreuzer, Rene Wirth, Jakob Horner, Tine Pori - Fabian Wimmleitner



Ersatzspieler: Maj Pavli, Thomas Reiter, Felix Sickinger, Lukas Schlosser, Stephan Murauer, Felix Ratzinger



Trainer: Peter Madritsch

Wallern: Daniel Zach, Erwin Softic, Dejan Misic, Denny Schmid, Emmanuel Acheampong, Daniel Steinmayr, Mateo Kvesa, Oliver Affenzeller, Felix Huspek, Philipp Mitter, Michael Schildberger (K)



Ersatzspieler: Andreas Horwath, Philipp Huspek, Alexander Dallhammer, Lorenz Mayrhuber, Stephan Alfons Dieplinger, Maximilian Straif



Trainer: Horst Haidacher

Regionalliga Mitte: Gurten : Wallern/St. Marienkirchen - 2:0 (1:0)

75 Simon Schnaitter 2:0

41 Jakob Kreuzer 1:0