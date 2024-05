Sieben-Tore-Wahnsinn in Allerheiligen: Steyr gewinnt in letzter Sekunde

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:18

Die 25. Runde der Regionalliga Mitte hatte das Duell zwischen dem SV Allerheiligen und dem SK Vorwärts Steyr am Programm. Beide Teams kämpften in den vergangenen Wochen mit den Ergebnissen. Letzte Woche setzte Allerheiligen mit dem Trainerwechsel aber ein erstes Zeichen in der Krise. Den berühmten Trainereffekt sollte es für die Gallier am heutigen Freitag aber nicht geben – schlussendlich gewannen die Steyrer den nervenaufreibenden Thriller inklusive drei Toren ab Minute 89 knapp mit 4:3.

Zwei Tore kurz vor der Pause

Die erste Halbzeit startete verhalten. Beide Teams tasteten sich ab, und echte Torchancen blieben zunächst Mangelware. Steyr hatte anschließend über weite Strecken die Spielkontrolle und fand in weiterer Folge der ersten Halbzeit auch Möglichkeiten vor, wenn auch noch ohne Treffer. Kurz vor der Halbzeitpause gelang der Vorwärts der verdiente Führungstreffer durch ein Tor von Milan Ziric. Nach einer Flanke konnte der Stürmer am zweiten Pfosten frei einköpfeln. Die Freude über die Führung währte aber nicht lange. Marvin Hernaus gelang es, praktisch mit dem Halbzeitpfiff den Ausgleich zu erzielen, und so gingen die Teams mit einem 1:1 in die Pause.

Spektakel in Halbzeit zwei

Die zweite Hälfte begann perfekt für die Gäste aus Steyr, denn kurz nach Wiederanpfiff erzielte Kaptiän Stefan Goldnagl mit einem strammen Abschluss vom Sechzehner das 2:1. Die Gäste bauten ihre Führung in der 59. Minute durch Alvaro Suarez Collazo auf 3:1 aus. Einen "Stanglpass" konnte Alvaro Suarez Collazo staubtrocken verwerten. Die Vorwärts anschließend weiter das bessere Team mit Chancen auf die endgültige Entscheidung. Ein vierter Treffer blieb der Eitl-Elf aber vorerst noch verwehrt. Die sollte sich rechen, denn die Heimmannschaft zeigte Charakter und kam zurück ins Spiel. In der 89. Minute gelang den Galliern der Anschlusstreffer. Zuerst scheiterte Marvin Hernaus vom Elfmeterpunkt, doch der Nachschuss von Jan Erik Grillitsch passte perfekt zum 2:3. Dramatisch ging es weiter, denn in der ersten Minute der Nachspielzeit traf Angelo Nenadic per Abstauber zum 3:3. Allerheiligen in wenigen Sekunden also wieder völlig zurück im Spiel und noch war die Partie nicht zu Ende. Grund zum Jubeln hatten wenige Augenblicke aber nochmal die mitgereisten Steyrer Anhänger. Mit der beinahe letzten Aktion des Spiels gelang es Paul Staudinger, der erst kurz zuvor eingewechselt worden war, den entscheidenden Treffer für Steyr zum 4:3 zu erzielen. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff, und die Gäste aus Steyr konnten einen hart erkämpften, aber absolut verdienten Sieg feiern, während Allerheiligen trotz einer beeindruckenden Aufholjagd in der Nachspielzeit leer ausging.

Allerheiligen muss auch unter dem neuen/alten Trainer Zoran Eskinja auf den ersten Sieg seit acht Ligaspielen warten. Vorwärts Steyr beendet damit die ergebnistechnische Negativserie und will in den letzten fünf Runden nochmal angreifen. Nächste Woche trifft Allerheiligen auf Tabellenführer Voitsberg. Vorwärts Steyr empfängt an der Volksstraße den Deutschlandsberger SC.

Stimme zum Spiel

Markus Eitl (Trainer SK Vorwärts Steyr): "Wir haben in der ersten Halbzeit viel den Ball gehabt und es kontrolliert gespielt. Zu Beginn wollten wir aber kein zu großes Risiko eingehen. Im Spiel habe ich uns als sehr dominant empfunden. Kurz vor der Pause haben wir aus der ersten nennenswerten Offensivaktion von Allerheiligen den Ausgleich kassiert, was für hängende Köpfe in der Kabine gesorgt hat. Mit dem 3:1 war aus meiner Sicht alles gut. Anschließend hatten wir tolle Umschaltaktionen und hätten eigentlich nachlegen müssen. Dann ist der Fußballabend richtig verrückt geworden...Kollege Staudinger hat uns dann schlussendlich aber erlöst!"

Wie fühlt sich der Sieg nach den letzten Wochen an?

Markus Eitl: "Wir haben die letzten Wochen nie als durchgängig schlecht empfunden. Die Fanmeinung war um eine Spur schlechter als wir es selbst empfunden haben. Es ist für mich eine Spur weit genugtuend, und es freut mich auch für die Jungs, weil ich weiß, was sie investieren und was es ihnen wert ist, das Ziel zu erreichen, das sich die Mannschaft gesteckt hat. Nach den Rückschlägen der letzten Wochen finde ich schon, dass uns die Wende zum Schluss (4:3) richtig Energie geben kann."

Regionalliga Mitte: Allerheiligen : Vorwärts Steyr - 3:4 (1:1)

93 Paul Staudinger 3:4

91 Angelo Nenadic 3:3

89 Jan Erik Grillitsch 2:3

59 Alvaro Suarez Collazo 1:3

52 Stefan Goldnagl 1:2

47 Marvin Hernaus 1:1

43 Milan Ziric 0:1

F.H.