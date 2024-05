Deutschlandsberg fertigt Bad Gleichenberg ab

Details Samstag, 04. Mai 2024 10:11

Im mit Spannung erwarteten Derby zwischen Deutschlandsberg und Tus Bad Gleichenberg zeigten die Deutschlandsberger eine beeindruckende Leistung und sicherten sich einen klaren 5:1-Sieg. Bereits in der ersten Halbzeit legte das Heimteam den Grundstein für ihren Erfolg und begeisterte die Fans mit vier Toren. Deutschlandsberg, das die letzten zwei Spiele für sich entscheiden konnte, demonstrierte seine Stärke und verbesserte seine Position in der Regionalliga Mitte, während Bad Gleichenberg nach diesem Spiel weiterhin um den Anschluss kämpfen muss.

Großer Jubel beim DSC nach dem klaren Derbyerfolg über Bad Gleichenberg

Deutschlandsberg legt im ersten Durchgang vor

Das Spiel begann energisch, und Deutschlandsberg zeigte früh, dass sie die Partie dominieren wollten. Nach nicht mal einer Minute bereits die erste große Führungschance für die Hausherren. Anfangs hielt Gleichenberg noch mit, doch spätestens mit dem Tor zum 1:0 in der 24. Minute gab es für die Gäste nichts zu holen. Michael Wildbacher eröffnete mit dem 1:0 das Torfestival. Sein Tor gab den Deutschlandsbergern zusätzlichen Schwung, und nur vier Minuten später erhöhte Bajram Syla auf 2:0. Perfekter Pass aus der letzten Kette in den Sturm zu Syla, der vom Strafraumrand platziert vollendet. Die Bad Gleichenberger fanden kaum ins Spiel und wurden von der Offensive der Deutschlandsberger überrannt. Kurz vor der Halbzeitpause, zwischen der 40. und 43. Minute, schraubten Marco Fuchshofer und Jure Grubelnik das Ergebnis mit ihren Toren auf 4:0 hoch. Das 3:0 folgte nach einer Balleroberung von Claudio Lipp, der Fuchshofer in Szene setzen konnte. Der vierte Treffer viel nach einer Degen-Ecke, welche Grubelnik vom Strafraumrand vollenden konnte. Eine beeindruckende Leistung, die das Selbstvertrauen der Deutschlandsberger für die zweite Halbzeit stärkte.

Bad Gleichenberg kämpft, Deutschlandsberg setzt Schlusspunkt

Nach der Pause fand Bad Gleichenberg besser ins Spiel und konnte in der 54. Minute durch Leon Sres den Ehrentreffer erzielen. Eine weite Flanke von der rechten Seite konnte Philipp Wendler links im Fünfer ablegen für den eigelaufenen Sres, der den Anschluss- bzw. Ehrentreffer erzielte. Die Gleichenberger probierten in weiterer Folge nochmal ins Spiel zurückzukommen, doch der DSC spielte die Partie "staubig" zu fertig und ließ defensiv fast gar nichts mehr zu. Offensiv wurde man dafür noch einmal aktiv und bugsierte das Leder nach 73 Minuten zum fünften Mal in den Kasten der Gäste. Nach einer Ecke verschätzte sich Gleichenberg-Keeper Lang und Schroll konnte am zweiten Pfosten ruhig einschieben. Für Bad Gleichenberg kam auch noch eine Gelb-Rote Karte dazu. Philipp Huber Hamm wurde aufgrund der zweiten gelben Karte im Spiel zehn Minuten vor dem Ende unter die Dusche geschickt. Kurz darauf war Schluss und der DSC feierte einen absolut verdienten 5:1-Heimsieg und setzte auch tabellarisch damit ein Zeichen.

Die Dengg-Elf rutscht wieder auf einen einstelligen Tabellenplatz vor und hält auf die Abstiegszone einen Sechs-Punkte-Vorsprung. Bad Gleichenberg hinkt weiter im roten Bereich hinterher und muss in den letzten fünf Spielen, wo man nur mehr auf Top-8-Teams trifft, schleunigst in die Spur finden. Für den DSC geht es kommende Woche zum SK Vorwärts Steyr, während Bad Gleichenberg St. Anna empfängt.

Stimme zum Spiel

Stefan Dengg (Trainer DSC): "Die erste Halbzeit war überrangend, wie wir das Spiel zu dominiert haben. Nach nur 45 Sekunden müssen wir 1:0 führen - da musst du einfach das Tor machen. Gleichenberg war dann noch ein bisschen im Spiel, aber ab dem 1:0 ist es nur mehr in eine Richtung gegangen. Nach der Pause lief es für sie ein wenig besser, da wir unsere Aktionen nicht mehr zwingend genug fertig gespielt haben. Ab dem 4:1 wollten wir das Spiel dann nur mehr nach Hause bringen und den Heim-Fans einen tollen Sieg schenken. Nach so einer überrangenden Woche mit Steirer-Cup-Finaleinzug, Sieg in der Regionalliga und vor allem unten raus und wieder einen einstelligen Tabellenplatz zu haben, sind wir sehr glücklich. Überragende Mannschaftsleistung nochmal und Hut ab vor den Spielen, die sie diese Woche abgeliefert haben."

Aufstellungen

DSC Wonisch Installationen: Jonas Veit - Marko Hadzic, Claudio Lipp (K), Daniel Schroll, Jakob Mesaric - Christian Degen, Jure Grubelnik, Nico Weinberger, Michael Wildbacher, Bajram Syla - Marco Fuchshofer



Ersatzspieler: Leonid Tafolli, Kenan Cormehic, Michael Capretti, Ali Jan Noorzai, Dean Slisko, Danis Markovic



Trainer: Stefan Dengg Bad Gleichenberg: Rudolf Lang - Paul Sarac, Gregor Zelko, Philipp Stuber Hamm - Marcel Treitler, Jure Perger, Moritz Holzerbauer, Leon Sres, Patrick Wiesenhofer - Philipp Wendler (K), Sandro Schleich



Ersatzspieler: Alen Buzeti, Jonas Gmeindl, Michael Krenn, Damjan Poposki, Nemanja Gajic, Marc Geigl



Trainer: MMag. Peter Stefan Hochleitner

Regionalliga Mitte: Deutschlandsberg : Bad Gleichenberg - 5:1 (4:0)

73 Daniel Schroll 5:1

54 Leon Sres 4:1

43 Jure Grubelnik 4:0

40 Marco Fuchshofer 3:0

28 Bajram Syla 2:0

24 Michael Wildbacher 1:0

Foto: Gerhard Neumayer

F.H.