Punkteteilung: Weiz verspielt 2:0-Führung bei den LASK Amateuren

Details Freitag, 10. Mai 2024 21:59

In der 26. Runde der Regionalliga Mitte stand für die LASK Amateure das Heimspiel gegen den SC Weiz am Programm. Eine intensive Partie war vorhergesehen, denn für beide geht es im Endspurt der Saison noch um eine gute Platzierung. Die LASK Amateure wollen in den Top-5 bleiben – Weiz ist im Kampf um die ÖFB-Cup-Tickets voll dabei. Schlussendlich trennten sich die beiden Teams in einem spannenden Regionalliga-Spiel ein 2:2-Remis.

Linzer lassen nach 20 Minuten nach

Die Linzer kamen richtig gut ins Spiel und fanden in den ersten Minuten einige gute Möglichkeiten vor und kontrollierten das Geschehen am Feld. Nach etwa 20 Minuten allerdings verpuffte der gute Start der Linzer etwas und die Gäste aus der Steiermark kamen besser in die Angelegenheit. Die Führung gelang der Hödl-Elf nach etwas über einer halben Stunde. Nach einem groben Abstimmungsfehler in der Defensive hatte Lukas Gabbichler nicht mehr viel Mühe, den Ball im Kasten unterzubringen. Die Weizer weiter am Drücker, doch vor der Pause sollte kein zweites Tor gelingen.

Weiz verspielt Zwei-Tore-Führung

Auch nach dem Seitenwechsel brachten die LASK Amateure nicht die gewohnten PS auf den Rasen. Mehrere gute Chancen wurden gleich nach der Pause liegen gelassen. Der zweite Treffer des Abends gelang nach gut einer Stunde. Nils Ostermann trug sich nach einem Eckball in die Torschützenliste ein und brachte Weiz in eine gute Position. Ein Weckruf für die LASK Amateure? Definitiv, denn postwendend mit dem Gegentreffer erzielte Marco Schabauer den Anschlusstreffer für die Amateure und machte das Spiel wieder spannend. Der LASK agierte anschließend natürlich noch offensiver und drückte auf den Ausgleich. Weiz ließ mehrere hochkarätige Top-Chancen liegen. Und wer seine Chancen nicht nutzt…

In der absoluten Schlussphase drang Leo Vielgut in den Sechzehner ein und wurde klar zu Fall gebracht. Den folgenden Strafstoß hat sich Kapitän Sebastian Wimmer natürlich nicht nehmen lassen und verwandelte staubtrocken zum Ausgleich. Viel passierte nicht mehr und so endete ein spannender Regionalliga-Clash zwischen den LASK Amateuren und Weiz mit einem 2:2.

In der Tabelle bleibt alles so, wie es ist. Die LASK Amateure sind weiter auf dem fünften Rang. Weiz liegt auf dem achten Tabellenplatz. Die nächste Aufgabe für die Pavlovic-Elf wartet bereits am Dienstag mit dem Nachtragsspiel im OÖ-Derby gegen Wels. Weiz trifft am Freitag auf den SV Wallern.

Stimme zum Spiel

Luka Pavlovic (Trainer LASK Amateure): "Wir waren in den ersten 20 Minuten wirklich sehr gut im Spiel, doch dann haben wir plötzlich einfach abgeschaltet.“ Weiz anschließend viel besser in der Partie und verdient mit 2:0 in Führung. Mit den Wechselspielern haben wir die Spielenergie und den Rythmus geändert und auch den Anschlusstreffer gemacht. Nach dem Anschlusstreffer haben wir sehr aufgemacht und Weiz hatte deshalb einige Hundert - konnten diese allerdings nicht nutzen. Den klaren Elfmeter nutzte Sebastian Wimmer aus. Schlussendlich war es ein gewonnener Punkt für uns, denn mit der Mehrheit des Spiels waren wir nicht zufrieden.

Aufstellungen

LASK: Lukas Jungwirth - Sebastian Leitner, Moritz Würdinger, Filip Twardzik, Robert Martic - Sebastian Wimmer (K), Yanis Eisschill, Peter Michorl, Rocco Vicol, Jakob Wanker - Philipp Haberl



Ersatzspieler: Clemens Steinbauer, Leo Vielgut, Marco Schabauer, Georg Braun, Julian Sams, Armin Haider



Trainer: MA Luka Pavlovic

Weiz: Enrico Temmel - Luca Christian Puster, Nils Bastian Ostermann, Theodor Wlattnig, Noah Oke Eyawo - Jan Niklas Ostermann, Peter Kozissnik, Roman Hasenhütl (K), Thomas Fink - Raffael Mohr, Lukas Gabbichler



Ersatzspieler: Kilian Reiter, Tobias Strahlhofer, Danijel Prskalo, Markus Stenzel, Patrick Durlacher, Lukas Strobl



Trainer: Alois Hödl

Regionalliga Mitte: LASK Amateure OÖ : Weiz - 2:2 (0:1)

83 Sebastian Wimmer 2:2

60 Marco Schabauer 1:2

58 Nils Bastian Ostermann 0:2

33 Lukas Gabbichler 0:1

Foto: Harald Dostal

F.H.