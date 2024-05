ASK Voitsberg bezwingt ASV Allerheiligen und fixiert frühzeitig Aufstieg

Details Freitag, 10. Mai 2024 22:40

In einer packenden 26. Runde der Regionalliga Mitte lieferten sich ASK Voitsberg und ASV Allerheiligen ein fesselndes Duell, das mit einem knappen 3:2-Heimsieg für den ASK Voitsberg endete. Das Spiel war geprägt von einer Achterbahn der Emotionen und einer fulminanten Aufholjagd, die die Fans bis zur letzten Minute in Atem hielt. Voitsberg sichert sich damit vier Runden vor Schluss den Aufstieg in die 2. Liga. Der erste Platz ist den Weststeirern zwar noch nicht ganz sicher, doch der Aufstieg schon, denn die Verfolger haben entweder nicht um Lizenz angesucht oder die Lizenz nicht erteilt bekommen.

Erste Halbzeit: Vom Schock zur Erholung

Die Partie begann mit einem Schockmoment für die Heimmannschaft, als Andreas Pfingstner bereits in der 2. Minute ein Eigentor unterlief, das ASV Allerheiligen in Führung brachte. ASK Voitsberg ließ sich davon jedoch nicht beirren und zeigte unmittelbar eine starke Reaktion. Die Spannung stieg, als ein Lattenschuss in der 8. Minute die Hoffnungen auf den Ausgleich kurzzeitig weckte. Schließlich gelang Philipp Scheucher in der 11. Minute nach einer perfekten Vorlage und einer beeindruckenden Einzelleistung der verdiente Ausgleich zum 1:1.

Der Rest der ersten Halbzeit verlief ausgeglichen, wobei ASK Voitsberg mehrere Chancen nicht nutzen konnte, darunter einen Freistoß in der 43. Minute, der nur knapp das Ziel verfehlte. Die Teams gingen mit einem Unentschieden in die Pause, was die Spannung für die zweite Hälfte nur noch weiter erhöhte.

Zweite Halbzeit: Voitsberg dreht auf

Nach der Halbzeitpause kam ASK Voitsberg motiviert aus der Kabine und übernahm schnell die Kontrolle über das Spiel. Alexander Rother brachte sein Team in der 48. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Nur zwei Minuten später baute Maximilian Suppan mit einem sehenswerten Tor die Führung zum 3:1 aus, was die Fans zum Jubeln brachte.

Die Gäste aus Allerheiligen steckten jedoch nicht zurück und erhöhten den Druck. In der 67. Minute gelang Marvin Hernaus der Anschlusstreffer zum 3:2, was die Schlussphase des Spiels äußerst spannend gestaltete. ASV Allerheiligen drängte auf den Ausgleich, doch die Defensive von ASK Voitsberg stand sicher. Trotz einiger nervenaufreibender Momente und leichtem Druck von den Gästen in den letzten Minuten, konnte ASK Voitsberg den knappen Vorsprung über die Zeit retten und sicherte sich drei wichtige Punkte im Rennen um die Meisterschaft.

Das Spiel endete mit einem aufregenden 3:2-Sieg für ASK Voitsberg, der die Zuschauer begeisterte und die Mannschaft einen Schritt näher an den Titel brachte. Die taktische Disziplin und der Kampfgeist von ASK Voitsberg waren ausschlaggebend für diesen wichtigen Sieg gegen einen starken Gegner.

Stimme zum Spiel:

Heimo Blümel (Obmann-Stellvertreter Voitsberg): "Ich bin einfach nur glücklich, dass wir den Aufstieg jetzt fixieren konnten. Wer hätte sich das im Sommer gedacht, dass wir nicht einmal ein Jahr später in die 2. Liga aufsteigen. Das ist schon beeindruckend. Alle Beteiligten können stolz sein. Das heutige Spiel war ein Hin und Her, gut anzuschauen, mit dem besseren Ende für uns, obwohl ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben."

Aufstellungen:

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer (K), Stefan Sulzer, Philipp Zuna, Philipp Scheucher, Andreas Pfingstner, Elias Jandrisevits, Martin Salentinig, Dominik Kirnbauer, Alexander Rother, Maximilian Suppan



Ersatzspieler: Julian Pobinger, Luka Caculovic, Reality Arase Asemota, Lukas Sidar, Petar Paric, Christoph Strommer



Trainer: David Preiss

Allerheiligen: Marino Hamer (K) - Nino Emanuel Hartweger, Leon Martincevic, Dino Kovacec - Anto Jelec, Rok Kronaveter, Angelo Nenadic, Erik Derk, Julian Janetzko - Jonas Janetzko, Marvin Hernaus



Ersatzspieler: Jan Erik Grillitsch, Antonio Schauer, Fabian Hasenrath, Matthias Götzinger, Paul Kargl



Trainer: Zoran Eskinja

Regionalliga Mitte: Voitsberg : Allerheiligen - 3:2 (1:1)

67 Marvin Hernaus 3:2

50 Maximilian Suppan 3:1

48 Alexander Rother 2:1

11 Philipp Scheucher 1:1

2 Eigentor durch Andreas Pfingstner 0:1