Später Ausgleich! Steyr kämpft sich gegen den DSC zurück

Details Freitag, 10. Mai 2024 22:44

Am Freitagabend traf der SK Vorwärts Steyr in der hauseigenen LIWEST Arena vor knapp 800 Besuchern auf den Deutschlandsberger SC. Eine spannende Partie war vorneweg schon erwartet worden und schlussendlich bekamen alle Anwesenden dies auch präsentiert. Spannend blieb es hier bis zur letzten Minute, denn Steyr konnte nach einer schwachen ersten Halbzeit im zweiten Durchgang die erforderlichen PS auf den Rasen bringen und spät den Ausgleich erzielen.

Nix war's mit dem vierten Sieg in Serie für den DSC, obwohl man in der ersten Halbzeit bereits doppelt jubeln durfte.

Deutschlandsberg kontrolliert die erste Halbzeit

Die Gäste starteten stark in die Partie und setzten die Steyrer Defensive von Beginn an unter Druck. Gleich in den ersten Minuten fanden die Deutschlandsberger immer wieder gute Möglichkeiten vor. Ihre Bemühungen wurden in der 22. Minute belohnt, als Nico Weinberger nach einem Durcheinander in der Vorwärts-Hintermannschaft die Führung erzielte. Der SK Vorwärts Steyr versuchte sich zurückzukämpfen, wurde allerdings nicht zwingend genug und versuchte es meist über Abschlüsse aus der zweiten Reihe. Deutschlandsberg nutzte seine Chancen effektiver und konnte durch Marco Fuchshofer in der 35. Minute auf 2:0 erhöhen. Der DSC-Stürmer marschierte durch die Abwehrkette der Steyrer und erzielte gekonnt den zweiten Treffer des Abends. Dies war zugleich auch der Halbzeitstand.

Steyr kämpft sich zurück ins Spiel

Nach der Pause kam eine veränderte Steyrer-Mannschaft aus der Kabine. Sie drückten sofort auf das Tempo und ihre Anstrengungen trugen schnell Früchte. Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel konnte Mirsad Sulejmanovic nach einer schönen Vorlage von der linken Seite den Anschlusstreffer erzielen. Dieses Tor gab den Hausherren sichtlich Auftrieb, und sie intensivierten ihre Angriffe auf das Tor der Deutschlandsberger. Es wurde zunehmend ein offener Schlagabtausch mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die Eitl-Elf setzte am Schluss alles auf eine Karte und ihre Wille zahlte sich aus. In der 87. Minute gelang es Milan Ziric, nach einem Eckball von Mirsad Sulejmanovic per Kopf den vielumjubelten Ausgleich vor knapp 800 Zuschauern zu erzielen. Dies war schlussendlich auch der Endstand. Zwei völlig konträre Halbzeiten: In den ersten 45 Minuten hatten die Gäste alles im Griff und führten verdient mit 2:0. Nach der Pause fand die Eitl-Elf besser ins Spiel und schlug spät zum Ausgleich zu. Ein leistungsgerechtes Remis, mit dem wohl beide Mannschaften nicht schlecht leben können.

In der Tabelle bleiben beide Teams vorerst noch auf ihren Plätzen. Morgen kann die Vorwärts allerdings noch von St. Anna überholt werden. Das Programm in der kommenden Woche ist für beide Seiten nicht einfach. Die Vorwärts muss zum schwierigen Auswärtsspiel nach St. Anna. Der DSC empfängt Aufsteiger Voitsberg.

Stimme zum Spiel

Stefan Dengg (Trainer DSC): "Ein überragender Start von uns in diese Partie. Wir bespielten toll die leeren Räume sowie die Tiefe und haben Steyr in ihrer Spielanlage sehr weh getan. Steyr kam bis auf Distanzschüsse nicht gefährlich vor unser Tor. Eine sehr verdiente 2:0-Pausenführung. Nach der Pause sind wir nicht gut aus der Kabine gekommen und haben Steyr ins Spiel gelassen. Wir standen in den Räumen dann zu weit auseinander, weshalb die Hausherren auch zum 1:2 gekommen sind. Hätte mich vor dem Spiel aber wer gefragt, dann hätte ich einen Punkt aus Steyr gerne mitgenommen – im Nachhinein schmerzt es schon ein wenig, zwei Punkte hier liegen zu lassen, weil wir es verpasst haben, den Sack zuzumachen.

Aufstellungen

SK Vorwärts Steyr: Valerian Harald Hüttner - Lukas Prokop, Stefan Goldnagl (K), Aleksandar Maric, Milan Ziric - Martin Coello Carrera, Meriton Kabashaj, Mirsad Sulejmanovic, Amir Pasic - Paul Staudinger, Oliver Filip



Ersatzspieler: Michael Fauland, Hazar Eminazari, Hamza Ech Cheikh, Jakob Kolb, Daniel Bilic, Michael Martic



Trainer: Markus Eitl

DSC Wonisch Installationen: Jonas Veit - Claudio Lipp (K), Michael Capretti, Daniel Schroll, Jakob Mesaric - Christian Degen, Jure Grubelnik, Nico Weinberger, Michael Wildbacher, Bajram Syla - Marco Fuchshofer



Ersatzspieler: Leonid Tafolli, Kenan Cormehic, Dean Slisko, Philip Leitinger, Danis Markovic



Trainer: Stefan Dengg

Regionalliga Mitte: Vorwärts Steyr : Deutschlandsberg - 2:2 (0:2)

87 Milan Ziric 2:2

49 Mirsad Sulejmanovic 1:2

35 Marco Fuchshofer 0:2

22 Nico Weinberger 0:1

Foto: RIPU