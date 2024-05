"Lucky Punch" vom Punkt: USV St. Anna/A. gewinnt Derby-Kracher in Bad Gleichenberg

Details Samstag, 11. Mai 2024 21:29

In einem packenden Vulkanland-Derby der Regionalliga Mitte zwischen Tus Bad Gleichenberg und USV RB Weindorf St. Anna am Aigen wurde das Publikum mit einem dramatischen Spielverlauf belohnt. Das hart umkämpfte Match endete in einem 1:2-Sieg für die Gäste, die durch einen Elfmeter in der letzten Minute des Spiels triumphieren konnten. Mehr als 900 Zuschauer waren in die Manfred Koller-Arena gekommen.

Spannung pur: Ein Spiel auf Messers Schneide

Die erste Halbzeit verlief relativ ausgeglichen, ohne dass einer der beiden Teams ein Tor erzielen konnte, trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten. Die Hausherren hatten ihre stärkste Phase kurz vor der Pause, als Sandro Schleich nach einem ausgezeichneten Diagonalpass beinahe das Führungstor erzielte. St. Anna am Aigen antwortete mit einigen gefährlichen Angriffen, die jedoch ebenfalls ungenutzt blieben, was das Spiel mit einem 0:0 in die Halbzeit führte.

Nach der Pause ging Tus Bad Gleichenberg durch einen Elfmeter, verwandelt von Sandro Schleich in der 47. Minute, in Führung. Die Freude auf Seiten der Bad Gleichenberger war groß, doch die Gäste ließen sich dadurch nicht entmutigen. St. Anna ergriff die Initiative und wurde in der 63. Minute belohnt, als Denis Suka nach einem geschickt ausgeführten Spielzug den Ausgleichstreffer erzielte. Das Spiel nahm an Intensität zu, und beide Teams hatten in der Folge Chancen, die Partie für sich zu entscheiden.

Herzschlagfinale mit ekstatischem Ausgang

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von einem offenen Schlagabtausch, wobei beide Mannschaften alles auf eine Karte setzten. St. Anna am Aigen drängte auf den Siegtreffer, während Tus Bad Gleichenberg nicht nachließ und ebenfalls nach vorne spielte. In der 90. Minute zeigt der Schiedsrichter nach einem Foulspiel im Strafraum erneut auf den Elfmeterpunkt - diesmal gab es den Strafstoß für den Gast. Christoph Kobald übernahm die Verantwortung für St. Anna und verwandelte den Strafstoß präzise ins linke untere Eck, was das Spiel zu einem dramatischen 1:2 aus Sicht der Heimmannschaft kippte.

Die letzten Minuten und die Nachspielzeit blieben spannend, doch es gelang Tus Bad Gleichenberg nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Mit dem Schlusspfiff besiegelte der Schiedsrichter den 1:2-Endstand. Dieser Sieg für St. Anna am Aigen, der in buchstäblich letzter Minute erzielt wurde, sorgte für große Freude unter den mitgereisten Fans und hinterließ gleichzeitig eine spürbare Enttäuschung bei den Spielern und Anhängern von Tus Bad Gleichenberg.

Das Spiel wird sicherlich als eines der denkwürdigsten Duelle dieser Saison in Erinnerung bleiben, geprägt von einem dramatischen Finish und leidenschaftlichem Engagement beider Teams auf dem Platz.