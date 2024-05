Junge Wikinger Ried drehen Heimspiel gegen den ASK Klagenfurt in der Schlussphase

Details Sonntag, 12. Mai 2024 11:08

In der 26. Runde der Regionalliga Mitte kam es zu einem Duell im Kampf um den Klassenerhalt. Die Jungen Wikinger brauchten dringend Punkte, denn ansonsten würde es immer finsterer im Tabellenkeller werden. Klagenfurt hätte sich mit einem Sieg sogar an Deutschlandsberg vorbeischieben können und auf den neunten Rang vorstoßen. Schlussendlich drehten die Hausherren aus dem Innviertel das Spiel spät in der Schlussphase und machten damit einen ganz wichtigen Schritt zum Klassenerhalt.

Klagenfurter Führung im ersten Abschnitt

Die Oberhand in dieser Partie übernahmen etwas mehr die Hausherren aus dem Innviertel. Mehr als ein Freistoß in der 14. Minute und ein geblockter Schuss in der 34. Minute, konnte den Zuschauern aber nicht geboten werden. Der bislang einzige Treffer sollte aber den Gästen aus Kärnten gelingen. Kurz vor der Pause traf Matic Ahacic aus ca. zehn Metern zur Führung für die Klagenfurter. Die Jungen Wikinger drängten sofort auf den Ausgleich, doch trotz Bemühungen, einschließlich eines knapp verfehlten Schusses von Beganovic kurz vor der Halbzeitpause, blieb es beim 0:1.

Junge Wikinger münzen Feldüberlegenheit in Tore um

Die zweite Halbzeit begann mit unvermindertem Druck von den Riedern. Kurz nach Wiederanpfiff war es erneut Beganovic, der die Fans fast zum Jubeln brachte, doch sein Schuss ging nur knapp am langen Eck vorbei. Wirklich Tempo war im Spiel nicht drin und auch Chancen waren eher Mangelware. Die Topchance auf die Vorentscheidung fanden die Klagenfurter nach gut 70 Minuten vor. Nsandi scheiterte allerdings an einem großartig parierenden Keeper Stöger im Kasten der Rieder. Die Jungen Wikinger intensivierten anschließend ihre Angriffe und wurden schließlich in der 82. Minute belohnt, als Belmin Beganovic aus kurzer Distanz zum verdienten 1:1 traf. Das Momentum lag nun klar auf Seiten der Heimmannschaft, die weiterhin auf den Führungstreffer drängte. In der 84. Minute erhielt das Spiel eine weitere Wendung, als Matic Ahacic aufgrund einer Beleidigung die rote Karte sah, wodurch die Gäste in Unterzahl gerieten. Die Rieder nutzten mit Anbruch der Nachspielzeit die Gelegenheit. Mateo Zetic konnte nach einer Flanke das Leder vom zweiten Pfosten im Tor unterbringen.

Somit krönen die Rieder einen insgesamt guten Auftritt mit drei Punkten und machen damit im Kampf um den Klassenerhalt einen enorm wichtigen Schritt. Klagenfurt bleibt das dritte Spiel in Folge ohne Sieg und muss kommende Woche erneut nach Oberösterreich. Genauer gesagt zu einem direkten Gegner im unteren Tabellendrittel, UVB Vöcklamarkt. Die Jungen Wikinger sind in Pasching beim Amateure-Duell gegen den LASK zu Gast.

Stimme zum Spiel

Willi Ogris (Co-Trainer und Teammanager, ASK Klagenfurt): "Das war sicherlich die schlechteste Saisonleistung, die wir jetzt im Frühjahr gehabt haben. Die erste Halbzeit war Ried vom Ballbesitz her ein wenig überlegen, sind aber nicht wirklich zu großartigen Chancen gekommen. Ab der 30. Minute haben wir dann besser ins Spiel gefunden und vereinzelte Tormöglichkeiten gehabt und auch den Führungstreffer erzielt. In der zweiten Halbzeit haben wir wieder 20 Minuten verschlafen, aber Ried hatte trotz leichter Feldüberlegenheit keine wirklichen Torchancen. Dann hatten wir den Matchball mit einer tausendprozentigen Chance. In der 82. Minute kassierten wir den Ausgleich und zum Höhepunkt fiel in der Nachspielzeit noch das 2:1. So können wir mit leeren Händen nach Hause fahren. Im Endeffekt war es aber auch irgendwie gerecht, weil wir heute einfach wirklich schlecht waren."

Aufstellungen

Junge Wikinger Ried: Dominik Stöger, Nico Wiesinger, Dominik Velecky, Daniel Wimmer (K), Belmin Beganovic, Roman Steinmann, Sebastian Kapsamer, Fabian Rossdorfer, Philip Weissenbacher, Alexander Mankowski, Fabian Lechner



Ersatzspieler: Shaoziyang Liu, Emil Purkovic, Loiange Delphin Ondoa Belinga, Mateo Zetic, Luka Lukic, Niklas Sickinger



Trainer: Julian Baumgartner

ASK Klagenfurt: Bernhard Walter Nössler, Mateo Grubor, Bohdan Romaniuk, Denis Sinanovic, Melvin Osmic, Kyrylo Romaniuk, Anej Kmetic, Danijel Micic (K), Matic Ahacic, Val Zaletel Cernos, Kiril Hristov Ristoskov



Ersatzspieler: Theo Fodjo Lali, Marko Mrsic, Edwin Cajic, Mersei Dieu Nsandi



Trainer: Mag. Dietmar Thuller

Regionalliga Mitte: Junge Wikinger Ried : ASK Klagenfurt - 2:1 (0:1)

90 Mateo Zetic 2:1

82 Belmin Beganovic 1:1

40 Matic Ahacic 0:1

Foto: Reinhard Schröckelsberger

F.H.