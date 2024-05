Vöcklamarkt gleicht gegen die WAC Amateure spät aus

Details Sonntag, 12. Mai 2024 11:07

Es ist eines von fünf Endspielen für die UVB Vöcklamarkt aber auch die WAC Amateure. Sowohl die Kärntner als auch die Oberösterreicher sind mittendrin im Abstiegskampf und benötigen jeden Punkt. In einer fast leeren Lavanttal-Arena erkämpfte sich schlussendlich die UVB Vöcklamarkt ein spätes Unentschieden bei den WAC Amateuren.

Keiner will verlieren

Der erste Durchgang hatte im großen und ganzen nicht viel zu bieten. Die Ansätze auf beiden Seiten waren vorhanden, doch es wollte keine Mannschaft ein zu großes Risiko eingehen, um ein Gegentor zu kassieren. Der einzige Aufreger war ein Weitschuss der Lavanttaler gegen den Querbalken. Die erste Hälfte endete dann, wie sie begonnen hatte, mit einem Stand von 0:0.

Später Ausgleich der UVB

Nach der Pause kamen die Wolfsberger Amateure motiviert aus der Kabine. Ihre Bemühungen wurden in der 49. Minute belohnt, als Erik Kojzek nach einem "Stanglpass" die WAC Amateure aus kurzer Distanz mit 1:0 in Führung brachte. Dieses Tor gab dem Spiel eine neue Dynamik, und die Kleeblätter mussten reagieren. Die Kletzl-Elf versuchte in weiterer Folge die Partie in ihre Hand zu nehmen, musste allerdings bei den schnellen Umschaltmomenten der WAC-Kicker aufpassen, denn dort strahlten die Kärntner stets Gefahr aus. Ein Weitschuss von Marco Meilinger brachte die erste gute Möglichkeit auf den Ausgleich. Wolfsberg traf im Gegenzug erneut nur Aluminium und verpasste eine vorzeitige Entscheidung. Der Ausgleich in einer mehr als ausgeglichenen Partie fiel nach einem Standard. Daniel Pointner setzte das Leder zur Freude der Kleeblätter in die Maschen.

Das 1:1 hilft zwar keiner Mannschaft so wirklich weiter, ist aber definitiv besse als eine Niederlage. Die WAC Amateure sind nach diesem Spieltag weiter am Tabellenende, haben allerdings nur einen Punkt Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Vöcklamarkt hat nächste Woche mit dem Heimspiel gegen den ASK Klagenfurt ein Heimspiel vor der Brust, welches richtungsweisend sein kann für die letzten Partien. Der WAC trifft auswärts auf den 14. der Regionalliga Mitte aus Allerheiligen.

Stimme zum Spiel

Omer Tarabic (Sportlicher Leiter, UVB Vöcklamarkt): "Ich finde, dass es keine gute Partie war. Es war die Nervosität auf beiden Seiten zu spüren. Der WAC hatte in der ersten Hälfte eine Chance. Man spürte, dass einfach keiner verlieren wollte. Der WAC war in den Umschaltmomenten sehr gut und ich denke, wir haben zu viel mit Handbremse im ersten Durchgang gespielt. Nach dem Gegentreffer kurz nach der Halbzeit haben wir versucht, das Spiel in die Hand zu nehmen, und hatten vielleicht auch ein wenig die Oberhand. Sie waren allerdings stets gefährlich. Das 1:1 haben wir nach einem Standard gemacht und dann hatte ich das Gefühl: Wenn die Partie noch ein bisschen länger geht, gewinnen wir das. Zwei gute Konter gefahren, welche wir aber nicht gut genug fertig gespielt haben. Über 90 Minuten, aber ein gerechtes Unentschieden. Wir sind guter Dinge für die kommenden Aufgaben, nehmen den Punkt heute mit und wollen nächste Woche gegen den ASK Klagenfurt natürlich gewinnen."

Regionalliga Mitte: WAC A. : Vöcklamarkt - 1:1 (0:0)

86 Daniel Pointner 1:1

49 Erik Kojzek 1:0

Foto: Alois Huemer

F.H.