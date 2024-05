LASK Amateure gewinnen Derby-Nachtrag gegen die SPG Wels

Details Mittwoch, 15. Mai 2024 08:50

Am gestrigen Dienstagabend fand das Nachtragsspiel der 25. Runde der Regionalliga Mitte zwischen der SPG Wels und den LASK Amateuren statt. Vor elf Tagen hätte die Partie eigentlich stattfinden sollen, wurde aber aufgrund einer tragischen Verletzung von LASK-Akteur Alexander Michlmayr nach nur fünf Minuten abgebrochen. Der Linzer Offensivspieler ist übrigens schon erfolgreich operiert und wieder auf dem Weg der Besserung. Die Schwarz-Weißen spielten heute für den 21-jährigen LASK-Kicker und bezwangen den Hausherrn aus Wels knapp mit 1:0.

Ausgeglichene erste Halbzeit – LASK mit besseren Chancen

Die erste Halbzeit hatte im Großen und Ganzen nicht wirklich viel zu bieten. Grundsätzlich hatten die Hausherren etwas mehr vom Spiel. Die gefährlichere Mannschaft waren allerdings die Gäste. Nach knapp 25 Minuten konnte Wels-Keeper Duna einen Abschluss von Rocco Vicol gerade noch parieren. Wenige Minuten später musste erneut der Schlussmann der SPG eingreifen nach einem Abschluss von Armin Haider. Der erste Treffer des Abends von Jakob Wanker wurde vom Schiedsrichtergespann aufgrund einer Abseitsstellung aber nicht gegeben. Wels hatte im Verlauf des ersten Spielabschnitts zwei gefährliche Möglichkeiten mit Schüssen aus der zweiten Reihe, welche allerdings nicht genutzt werden konnten.

LASK gewinnt in der Schlussphase

Der Beginn in den zweiten 45 Minuten hatte es gleich mal in sich. Zuerst scheiterte Schwaighofer am Fünfer an LASK-Keeper Jungwirth. Wenige Sekunden später hatte der Kapitän der Linzer Sebastian Wimmer nach einem Konter die Chance auf den Führungstreffer. Er setzte einen Schuss aus 18 Metern, aber über den Querbalken. Mit Fortdauer der zweiten Halbzeit verpuffte der forsche Beginn allerdings, weshalb die Zuschauer am Feld nur mehr wenig zu sehen bekamen. Knapp zehn Minuten vor dem regulären Ende nutzten die Gäste aber dann einen Abwehrfehler der SPG aus Wels aus. Einen Stanglpass konnte die Wels-Defensive nicht bereinigen, weshalb Rocco Vicol den Ball gekonnt zur Führung der Linzer einschieben konnte. Die Chance auf den Ausgleich der Welser war da, doch wenige Minuten vor Schlusspfiff setzte Wels-Kapitän Roko Mislov einen Kopfball hauchzart neben den Kasten. So holten die LASK Amateure in einem spannenden OÖ-Derby drei Punkte. Zudem gibt es die Entscheidung im Meisterrennen. Der Aufstieg von Spitzenreiter Voitsberg stand ohnehin schon fest – mit diesem Ergebnis ist Voitsberg nun auch als Meister gekürt.

Stimme zum Spiel

Luka Pavlovic (Trainer LASK Amateure): "Es war eine ingesamt sehr ausgeglichene Partie. Das Tor von Rocco Vicol hat schlussendlich das Spiel auf unsere Seite gelenkt. Wir sind sehr glücklich, die drei Punkte mitzunehmen – besonders nach der Spielunterbrechung vor zwei Wochen mit der schweren Verletzung von Alex Michlmayr."

Aufstellungen

WSC Hertha: Indir Duna - Hector Galiano Luna, Stefan Holzinger, Philipp Birglehner - Alexander Mayr, Luca Tischler, Roko Mislov (K), Marco Kadlec, Hannes Huber - Valentin Akrap, Jonas Schwaighofer



Ersatzspieler: Belmin Jenciragic, Belmin Cirkic, Michael Oberwinkler, Miroslav Cirkovic, Josip Gabric, Patrick Plojer



Trainer: Emin Sulimani

LASK: Lukas Jungwirth - Sebastian Leitner, Georg Braun, Julian Sams, Yannis Letard - Sebastian Wimmer (K), Marco Schabauer, Yanis Eisschill, Rocco Vicol, Jakob Wanker - Armin Haider



Ersatzspieler: Clemens Steinbauer, Moritz Würdinger, Tobias Messing, Philipp Haberl, Patrik Peric, Robert Martic



Trainer: Thomas Piermayr Foto: Harald Dostal