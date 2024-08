DSV Leoben startet die Saison mit überzeugendem 2:0-Sieg gegen LASK Amateure

Details Freitag, 02. August 2024 21:00

Der DSV Leoben hat einen perfekten Start in die Regionalliga Mitte-Saison 2024/25 hingelegt. Die Steirer setzten sich in einem einseitigen Spiel mit 2:0 gegen die LASK Amateure durch und zeigten dabei eine beeindruckende Vorstellung. Die Gastgeber dominierten von Beginn an und ließen den Gästen aus Linz kaum eine Chance, sich zu entfalten. Besonders Thomas Hirschhofer und die solide Defensive des DSV spielten eine entscheidende Rolle in diesem Auftaktmatch.

Frühe Führung und Dominanz des DSV Leoben

Schon in der ersten Minute war zu spüren, dass der DSV Leoben mit viel Offensivdrang in die Partie ging. Ein erster Schuss landete noch sicher in den Armen von LASK-Keeper Fabian Schillinger, doch die Donawitzer blieben dran und setzten den Gegner weiter unter Druck. Bereits nach fünf Minuten hatte Mihajlovic eine gute Möglichkeit, die jedoch ebenfalls vom Torhüter pariert wurde.

Die Gäste aus Linz hatten in den ersten Minuten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Währenddessen dominierte der DSV das Geschehen und belohnte sich in der 14. Minute mit dem Führungstreffer. Thomas Hirschhofer wurde optimal über die rechte Seite angespielt und schob aus kurzer Distanz zur verdienten 1:0-Führung ein.

Nur wenige Minuten später erhöhte Hirschhofer per Elfmeter auf 2:0, nachdem Friesenbichler im Strafraum gefoult worden war. Der Stürmer verwandelte souverän in die rechte untere Ecke. Bis zur Halbzeitpause hatten die Gastgeber weitere Chancen, das Ergebnis zu erhöhen, doch sowohl Hirschhofer als auch Mihajlovic scheiterten knapp.

Hausherren halten Druck aufrecht

Nach der Pause änderte sich wenig am Spielverlauf. Der LASK versuchte zwar, mehr Druck aufzubauen und hatte durch Vicol eine erste gute Möglichkeit, die jedoch vom DSV-Keeper Zan Pelko vereitelt wurde. Trotzdem blieben die Steirer das tonangebende Team. Bereits in der 47. Minute verhinderte Schillinger mit einer starken Parade das mögliche 3:0.

In der 50. Minute zeigte sich der LASK etwas stärker und versuchte, durch Cisse und Vicol mehr Engagement in die Offensive zu bringen. Doch die Leobener Abwehr blieb standhaft und ließ kaum zwingende Chancen zu. Im Gegenteil, es waren die Gastgeber, die weiter gefährliche Angriffe starteten. Mihajlovic traf in der 59. Minute nur den Pfosten, und Hirschhofer verfehlte erneut nur knapp das Tor.

In den letzten 15 Minuten des Spiels plätscherte die Partie etwas dahin, wobei der DSV Leoben das Geschehen locker kontrollierte. Der LASK fand weiterhin keine Mittel, um die solide Defensive der Heimischen zu überwinden. Ein letzter Freistoß für die Linzer brachte ebenfalls nichts ein, und so endete das Spiel nach 94 Minuten mit einem verdienten 2:0-Sieg für den DSV Leoben.

Dieser erfolgreiche Auftakt dürfte dem Team von Trainer Carsten Jancker zusätzlichen Auftrieb für die kommenden Aufgaben geben. Die Mission Wiederaufstieg hat für den DSV Leoben jedenfalls vielversprechend begonnen, während die LASK Amateure nach diesem Spiel sicherlich noch einige Baustellen zu bearbeiten haben.

DSV LEOBEN - LASK AMATEURE 2:0 (2:0) 1:0 Thomas Hirschhofer (14.) 2:0 Thomas Hirschofer (20.) - Foulelfmeter Schiedsrichter Skalic, Monte Schlacko Stadion, 870 Zuschauer Aufstellungen: DSV Leoben: Zan Pelko - Luka Brkic, Drini Halili, Mario Leitgeb, Thorsten Schick - Nico Pichler (K), Slobodan Mihajlovic, Okan Aydin, Marco Untergrabner - Thomas Hirschhofer, Kevin Friesenbichler

Ersatzspieler: Fabian Kinzl, Ntenis Thomai, Denis Tomic, Nathanael Kukanda, Thomas Maier, Josip Eskinja

Trainer: Carsten Jancker

LASK: Fabian Schillinger - Brandon Edward Pursall, Sammy Samuel Mohammad, Sebastian Leitner, Patrik Peric - Modou Keba Cisse, Tarik Brkic, Rocco Vicol, Marco Alessandro Sulzner (K) - Jakob Wanker, Philipp Haberl

Ersatzspieler: Moritz Schrenk, Mamadou Dianko, Jonas Ilk, Armin Midzic, Serigne Fall, Yanis Eisschill

Trainer: Radovan Krivokapic Bericht und Foto: Florian Kober