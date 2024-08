0:0! Aufsteiger knöpft SPG Wallern/St. Marienkirchen Punkt ab

Zum Saisonauftakt der Regionalliga Mitte trennten sich der SK Treibach und die SPG Wallern/St. Marienkirchen mit einem 0:0-Unentschieden. Beide Teams hatten mehrere Chancen, den entscheidenden Treffer zu erzielen, doch am Ende fehlte auf beiden Seiten die nötige Durchschlagskraft vor dem Tor, das Match blieb jedoch bis zum Schluss spannend.

Chancen auf beiden Seiten

Schon in der dritten Minute hatte der Aufsteiger eine große Chance, als Luka Jerin den Ball in Richtung Tor brachte, doch Erwin Softic konnte auf der Linie klären. Die Treibacher zeigten sich in den ersten 15 Minuten sehr präsent und setzte die Gäste unter Druck.

In der 14. Minute bestätigte sich die Dominanz der Heimischen, doch die Wallerner Abwehr hielt stand. Kurz darauf zeigte Hanno Wachernig eine starke Fußabwehr und verhinderte so eine frühe Führung für Wallern. Die erste Halbzeit war geprägt von zahlreichen Eckbällen und Torchancen, insbesondere für die Treibacher. Eine Flanke von Lukas Pippan in der 22. Minute auf Martin Lamzari war jedoch etwas zu weit, sodass diese Möglichkeit ungenutzt blieb.

Die SPG kam in der 29. Minute zu einer Möglichkeit, als Oliver Affenzeller den Ball knapp neben das Tor setzte. Nur wenige Minuten später vergab Daniel Steinmayr eine tolle Chance, als der Ball am Tor vorbeirollte. In der 37. Minute versuchte es Affenzeller erneut mit einem Kopfball, doch dieser war zu zentral und stellte für Patrick Böck im Tor der Treibacher kein Problem dar.

Der Aufsteiger drängte fortan auf den Führungstreffer. In der 44. Minute hatte Alexander Kerhe eine Chance, doch sein Schuss ging knapp über das Tor. In den letzten Sekunden der ersten Halbzeit setzte Kerhe erneut zu einer Flanke an, die jedoch von Eduard Haas zur Ecke geklärt wurde. Dieser Corner führte zu einem Kopfball von Luka Jerin, der allerdings ebenfalls über das Tor ging. Somit ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Torloses Ende

Auch in der zweiten Halbzeit setzte sich das spannende Spiel fort. In der 46. Minute hatte Ognjen Gigovic eine große Chance, die jedoch von Patrick Moser im Tor von Wallern mit einer guten Parade vereitelt wurde. Der SK Treibach zeigte weiterhin mehr Drang nach vorne und versuchte, den Führungstreffer zu erzielen.

In der 59. Minute kam es zu einem weiteren Schuss von Martin Lamzari, der jedoch etwas zu schwach war, um den Wallerer Torwart ernsthaft zu gefährden. Die Gäste hatten in der 72. Minute eine Chance, doch auch diese führte nicht zum ersehnten Tor. In der 76. Minute jubelten die Wallerner Fans kurzzeitig, als der Ball im Netz zappelte, doch der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

Die letzten Minuten des Spiels gehörten den Treibachern. In der 80. Minute verzeichnete der Aufsteiger zwei Ecken von rechts, beide ausgeführt von Vahid Muharemovic, doch auch diese Standardsituationen führten nicht zum Erfolg. Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem 0:0-Unentschieden. Beide Teams konnten ihre Chancen nicht nutzen und mussten sich mit einem Punkt begnügen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter melli w (22333 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter melli w mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.