UVB Vöcklamarkt entführt drei Punkte vom SC Weiz

Details Freitag, 02. August 2024 23:05

Möge die neue Saison in der Regionalliga Mitte beginnen. Der SC Weiz traf in der ersten Runde auf UVB Vöcklamarkt. Die Weizer hatten sich nach dem Elferschießen gegen Lafnitz im Cup viel vorgenommen, zogen aber den Kürzeren. Das Spiel endete mit einer 2:3-Niederlage.

Frühe Tore

Nach einem ausgeglichenen Start haben die Gäste aus Vöcklamarkt in der 24. Minute das erste Tor geschossen. Fabio Födinger darf über das 1:0 jubeln damit sein Team in Führung gebracht - er nutzt ein zu zurückhaltendes Verteidigen der Weizer und schon zappelt das Leder im Tor.

Die Weizer versuchen ins Spiel zurückzukommen und ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, wo die Weizer gut im Spiel sind, fällt das 0:2. In der 42. Minute war es Lukas Schlosser, der das 2:0 per Kopf erzielt - wieder gehen die Weizer zu lasch an den Mann und schon steht es 0:2. Trotz des Rückstands geben sich die Weizer nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel. Kurz vor dem Halbzeitpfiff, in der 45. Minute, hat Neuzugang Paul Kiedl den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielt. Mit diesem Ergebnis ging es dann in die Halbzeitpause.

Weiz verkürzt zu spät

Nach dem Seitenwechsel riskieren die Weizer mehr, werfen alles nach vorne, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Aber die Gäste aus Oberösterreich agieren effektiver. In der 83. Minute steht es in Folge eines Konters 3:1 und das Spiel scheint entschieden. Die Weizer kommen aber kurz vor dem Schlussphase noch einmal auf 2:3 heran - auch bedingt durch eine Gelb-Rote Karte von Marco Meilinger. Die Weizer nutzten die Überzahl und in der 90. Minute schoss Philipp Schellnegger das 2:3. Es wird also noch einmal spannend, blieb aber letztlich beim knappen Sieg der Vöcklamarkter.

Stimme zum Spiel:

Alois Hödl (Trainer Weiz): "Das Ergebnis ist wirklich sehr bitter, weil wir keine schlechte Partie gezeigt haben. Bei den zwei Gegentoren in der ersten Halbzeit sind wir leider nicht aggressiv genug gewesen. Aber mehr als es den Spielern zu sagen, kann man nicht. Wir müssen lernen, anders aufzutreten. Die Liga ist viel zu stark, um es mit Halbgas zu versuchen. Wir werden das unter der Woche im Training auch ansprechen, obwohl der Gegner nicht leichter wird."

Aufstellungen:

Weiz: Enrico Temmel - Sebastian Jost, Nils Bastian Ostermann, Sebastian Gabbichler, Lukas Strobl (K) - Jan Niklas Ostermann, Thomas Fink, Peter Kozissnik, Martin Murg - Marvin Hernaus, Paul Kiedl

Ersatzspieler: Chris Weigelt, Patrick Wiesenhofer, Markus Stenzel, Theodor Wlattnig, Philipp Schellnegger, Paul Bratschko

Trainer: Alois Hödl



Vöcklamarkt: Wolfgang Schober (K) - Daniel Maganic, Moritz Gaugger, Severin Hager, Simon Michael Würtinger - Marco Meilinger, Fabio Födinger, Marius Brandmayr, David Prommegger, Andrej Pavlovic - Lukas Schlosser

Ersatzspieler: Lukas Purrer, Alexandru-Eduard Tismonar, Roland Nagy, Baran Akyol, Michael Nwafor, Gábor Tamás Barta

Trainer: Bernhard Kletzl

Regionalliga Mitte: Weiz : Vöcklamarkt - 2:3 (1:2)

94 Philipp Schellnegger 2:3

83 Alexandru-Eduard Tismonar 1:3

45 Paul Kiedl 1:2

42 Lukas Schlosser 0:2

24 Fabio Födinger 0:1