Deutschlandsberger SC schockt Hertha Wels nach Rückstand

Details Samstag, 03. August 2024 08:34

In einem spannenden und torreichen Spiel der Regionalliga Mitte setzte sich der DSC Wonisch Installationen Deutschlandsberg knapp mit 4:3 gegen den FC HOGO Hertha Wels durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nahm das Spiel in der zweiten Halbzeit an Fahrt auf und bot den Zuschauern insgesamt sieben Tore und viel Dramatik. Am Ende konnte Deutschlandsberg dank einer starken Mannschaftsleistung die Oberhand behalten und im ersten Spiel der Saison gleich die ersten drei Punkte einfahren.

Erster Treffer durch Wels

Das Spiel begann mit einer leichten Drangphase der Welser. Bereits in der 10. Minute geht ein Freistoß aus gut 28 Metern nur knapp über das Tor der Deutschlandsberger. In der 15. Minute belohnte sich der FC Hertha Wels für den engagierten Beginn: Adrian Castro Mesa erzielte das 1:0 für die Gäste. Wels spielt die DSC-Abwehr gut aus und er vollendete im Strafraum zur Führung.

In der 33. Minute gelang es den Deutschlandsbergern, den Ausgleich zu erzielen. Mario Gintsberger traf mit einem Schuss aus der Distanz zum 1:1 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Bis zur Halbzeit blieb es bei diesem Spielstand, obwohl das Niveau in den ersten 45 Minuten insgesamt als eher niedrig eingestuft wurde.

Torreiche zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann gleich mit einem Paukenschlag: Adrian Castro Mesa erzielte mit einem satten Distanzschuss in der 48. Minute seinen zweiten Treffer und brachte Wels erneut in Führung. Deutschlandsberg zeigte sich jedoch unbeeindruckt und setzte die Gäste unter Druck.

In der 66. Minute hätten die Welser ihre Führung ausbauen können, doch eine Flanke fand keinen Abnehmer. Stattdessen erzielte Matej Hoic nach schöner Vorbeit von Weinberger in der 68. Minute per Kopf den erneuten Ausgleich für Deutschlandsberg. Nur zwei Minuten später war es Bajram Syla, der mit seinem Treffer zum 3:2 das Spiel drehte und Deutschlandsberg erstmals in Führung brachte - Hoic umspielt die Abwehr samt Tormann nach einem hohen Ball und schiebt ins leere Tor.

Das Spiel blieb spannend und in der 82. Minute erhöhte Matej Hoic nach einer schönen Kombination aus dem Mittelfeld heraus mit seinem zweiten Treffer auf 4:2 für Deutschlandsberg. Doch die Gäste aus Wels gaben sich nicht geschlagen: In der 84. Minute erzielte Patrick Obermüller nach einem starken Konter das 4:3 und brachte sein Team wieder in Schlagdistanz.

Die Schlussminuten wurden hektisch, als Wels alles nach vorne warf, um den Ausgleich zu erzwingen. Deutschlandsberg spielt jetzt auf Konter, konnte jedoch keinen weiteren Treffer erzielen. Nach 95 spannenden Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel und Deutschlandsberg durfte sich über einen knappen, aber verdienten 4:3-Erfolg freuen.

Stimme zum Spiel:

Maurice Amtmann (Trainer Deutschlandsberg): "Die drei Punkte tun natürlich sehr gut. So wünscht man es sich, in die Saison zu starten. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung gegen einen starken Gegner aus Wels. Anders kannst du gegen so einen Gegner ohnehin nicht bestehen. Ich denke, dass wir nicht unverdient gewonnen haben. Besonders stolz bin ich, dass wir nach Rückstand zurückgekommen sind. Unser Fokus liegt aber jetzt schon wieder auf der nächsten Runde, wo wieder ein starker Gegner wartet."

Regionalliga Mitte: Deutschlandsberg : FC Hertha Wels - 4:3 (1:1)

84 Patrick Obermüller 4:3

82 Matej Hoic 4:2

70 Bajram Syla 3:2

68 Matej Hoic 2:2

48 Adrian Castro Mesa 1:2

33 Mario Gintsberger 1:1

15 Adrian Castro Mesa 0:1