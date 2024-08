ASKÖ Oedt jubelt in umkämpftem OÖ-Derby gegen SK Vorwärts Steyr

Details Samstag, 03. August 2024 21:39

Am Samstagnachmittag kam es im Rahmen der ersten Runde der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen ASKÖ Oedt und SK Vorwärts Steyr. Damit stand ein Oberösterreich-Derby auf dem Programm, das mit viel Spannung erwartet worden war. Letztlich konnte sich der Aufstieger aus Oedt knapp aber nicht unverdient mit 1:0 durchsetzen. Das entscheidende Tor erzielte Philipp Frühwirth in der 68. Minute.

Erste Halbzeit ohne Tore

Die Gastgeber hatten in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, die Vorwärts-Elf arbeitete defensiv diszipliniert und ließ die Offensive von Oedt nicht wirklich zur Geltung kommen. Das sollte sich ändern, In der 12. Minute schickte Karatas Vidackovic in die Tiefe, dessen Flachschuss jedoch kein Problem für den Steyrer Torwart Gruber darstellte, Kurz vor der Pause musste Torhüter Josef Gruber noch einmal gegen Vidackovic eingreifen (36.).

Auf der Gegenseite hatten die Steyrer eine gute Möglichkeit auf den Führungstreffer. Michael Oberwinkler setzte einen Kopfball nach einer Flanke von Lukas Prokop über das Tor (42.), woraufhin es in die Pause ging.

Oedt legt vor

Nach dem Seitenwechsel war der Gast dem Führungstreffer zunächst sehr nahe, hatte mehrere gefährliche Standardsituationen. Aleks Maric brachte den Ball aus kurzer Distanz nicht im Tor unter (49.), bei einem Schuss auf das kurze Eck von Oliver Filip war Oedt-Torhüter Hamzic auf dem Posten (63.).

Wenig später ging dann der Aufsteiger in Führung, bei einem Pass in die Tiefe überlief Frühwirth die Vorwärts-Abwehr und schob souverän zum 1:0 ein (68.). Die Gäste werfen dann alles nach vorne, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen sollte. Kurz vor Schluss wurde Maric nach einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen, sodass die Steyrer die letzten Minuten nur noch zu zehnt spielten. Dann ist es das gewesen.

Stimme zum Spiel:

Gerald Baumgartner (Sportlicher Leiter Oedt): "Natürlich sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Auch spielerisch war es gut. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben. Der Gegner hatte vor allem mit Standardsituationen eine Waffe, mit der sie immer wieder gefährlich wurden, wir konnten aber letztlich alles gut wegverteidigen. So kann es weitergehen. Nach dem Cup-Aufstieg war auch das heute eine reife Leistung in einem Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollten."

Aufstellungen:

ASKÖ Oedt: Sadin Hamzic - Michal Vrana, Florian Madlmayr, Jonas Rossdorfer - Denis Brozik, Stefan Radulovic, Arne Ammerer, Dino Kovacevic, Bünyami̇n Cesur Karatas, Filip Breskic - Nenad Vidackovic (K)

Ersatzspieler: Andreas Tokic, Valdir Henrique Barbosa da Silva, Lukas Paulik, Gasper Koritnik, Philipp Frühwirth, Emirhan Gücenoglu

Trainer: Kurt Russ

SK Vorwärts Steyr: Josef Gruber - Lukas Prokop, Stefan Goldnagl, Aleksandar Maric (K), Michael Martic - Martin Coello Carrera, Alvaro Suarez Collazo, Michael Oberwinkler, Pepe Ben Brekner, Amir Pasic - Oliver Filip

Ersatzspieler: Maximilian Fahler, Mirnes Cinac, Eman Lidan, Michael Lageder, Daniel Bilic, Stjepan Kovacevic

Trainer: Markus Eitl

Regionalliga Mitte: ASKÖ Oedt : Vorwärts Steyr - 1:0 (0:0)

68 Philipp Frühwirth 1:0