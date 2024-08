SV Wildon mit historischem Punkt gegen Union Gurten

Details Samstag, 03. August 2024 23:10

Der SV Wildon traf beim Saisonauftakt in der Regionallliga Mitte auf Union Gurten. Die Gäste gingen als klarer Favorit ins Spiel, kamen aber nicht über ein Remis hinaus. Wildon zeigte eine ambitionierte Leistung, auf die sich aufbauen lässt. Das Remis ist letztlich wohl auch das gerechte Ergebnis und bringt den Wildonern den ersten Punkt in der Regionalliga Mitte in der Vereinsgeschichte.

Ein intensiver Beginn und zwei schnelle Tore

Nach 15 Minuten zeichnete sich noch kein klarer Favorit ab, beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab und kamen zu ersten kleineren Chancen. In der 28. Minute ging die Heimmannschaft SV Wildon mit 1:0 in Führung. Miha Kancilija erzielte nach einem schön vorgetragenen Angriff den ersten Treffer der Wildoner in der Regionalliga - Ball auf rechts, der Gurten-Verteidiger sah schlecht aus in dieser Aktion und der Stürmer versenkte den Ball im langen linken Eck.

Die Führung hielt jedoch nicht lange. Nur zwölf Minuten später, in der 40. Minute, gelang Union Gurten der Ausgleich. Ein langer Ball von Schnaitter in die Tiefe. Wirth läuft richtig ein und nimmt den Ball volley und schiebt am Tormann links vorbei.

Hochspannung und vergebene Chancen in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit startet Wildon besser. In der 58. Minute hatte Zorko Gal von SV Wildon eine große Chance, als er alleine aufs Tor zulief, den Ball jedoch neben das Tor setzte. Auf der anderen Seite zeigte Gurten ebenfalls seine Gefährlichkeit, so etwa in der 62. Minute, als die Gäste mit einem gefährlichen Kopfball den Führungstreffer nur knapp verpassten.

Das Spiel ist weiter hochspannend und auf Messers Schneide. Beide Trainer versuchen dann mit Einwechslungen neuen Schwung ins Spiel zu bringen, daraus wird aber nichts. Das Spiel endet mit dem .1:1-Unentschieden.

Stimmen zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Wir sind momentan noch nicht da, wo wir hin wollen. Heute haben wir in eigenem Ballbesitz zu viele Fehler gemacht und den Gegner nicht wirklich unter Druck setzen können. Schlussendlich ist es ein verdientes unentschieden und beide Mannschaften hätten das Spiel in der zweiten Halbzeit für sich entscheiden können."

Patrick Schlatte (Spieler Wildon): "Ich denke wir können mit dem ersten Punkt der Vereinsgeschichte in der Regionalliga Mitte zufrieden sein. Gurten versuchte es viel mit langen Bälle, was wir aber wussten. Mit ein wenig Glück und der Führung im Rücken, hätten wir es nach Hause gespielt. So geht das Ergebnis in Ordnung."

Aufstellungen:

Wildon: Marvin Wieser - Moritz Holzerbauer, Denis Perger, Nemanja Mitrovič, Robert Pusaver - Sandro Foda, Zorko Gal, Lukas Hirschböck, Miha Kancilija, Marc Möstl, Patrick Franz Schlatte (K) -

Ersatzspieler: Andreas Boßler, Nazar Gurban, Samir Mujkanovic, Felix Pegam, Benjamin Winter, Florian Jessenitschnig

Trainer: Roland Spreitzer

Union Raiffeisen Gurten: Elias Jagereder - Thomas Reiter (K), Simon Schnaitter, Sebastian Zirnitzer, Thomas Burghuber - Tobias Schott, Dominic Bauer, Rene Wirth, Jakob Horner, Tine Pori - Fabian Wimmleitner

Ersatzspieler: Oliver Fischer, Felix Sickinger, Luka Vekic, Stephan Murauer, Florian Schütz, Felix Ratzinger

Trainer: Peter Madritsch

Regionalliga Mitte: Wildon : Gurten - 1:1 (1:1)

40 Rene Wirth 1:1

28 Miha Kancilija 1:0