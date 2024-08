Dramatik pur! USV St. Anna/A. entscheidet Krimi gegen FC Gleisdorf 09 in Minute 98

Details Sonntag, 04. August 2024 11:39

In einem packenden und emotionsgeladenen Spiel setzte sich der USV St. Anna/A. in der ersten Runde der Regionalliga Mitte gegen den FC Gleisdorf 09 knapp mit 3:2 durch. Ein Dreierpack von Anej Polak und ein entscheidender Treffer in der Nachspielzeit sicherten den Heimsieg. Der USV St. Anna/A. und die Gleisdorfer lieferten sich ein hochklassiges Match, das von spektakulären Toren und einem unglücklichen Eigentor geprägt war.

Zuerst ins richtige, dann ins falsche Tor

Dabei beginnt die Partie alles andere als nach Wunsch der Gastgeber. Bereits in der 12. Minute konnte der FC Gleisdorf 09 durch einen Elfmeter in Führung gehen. Marco Köfler trat an und verwandelte sicher zum 0:1. Doch die Führung hielt nicht lange - nach 19 Minuten steht es 1:1. Marco Köfler, der noch vorher ins richtige Tor traf, trifft nun ins falsche. In weiterer Folge ist es ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Bis zur Halbzeitpause konnten jedoch beide Mannschaften keine weiteren Treffer erzielen, sodass es mit einem 1:1 in die Kabinen ging.

Dramatische Schlussphase

In der zweiten Halbzeit dauert es eine Weile, bis eines der beiden Teams das Kommando übernehmen kann. Das Spiel ist jetzt von Kampf geprägt, weder die Gleisdorfer noch die Gasgeber kommen richtig gefährlich in den Strafraum. Das sollte sich aber noch ändern. In der Schlussphase geht es dann noch einmal so richtig rund - in der 86. Minute steht es 2:1 für die Heimischen. Anej Polak fasst sich aus 20 Metern ein Herz, zieht ab und das Leder passt punktgenau.

Jetzt müssen die Gäste riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Das Risiko wird belohnt, denn Paul Glanzl trifft ins eigene Tor und es steht in der 92. Minute 2:2. Das Spiel ist aber noch nicht vorbei. In der fünften Minute der Nachspielzeit jubeln erneut die Heimischen, wo es unter der Woche einen Trainerwechsel gab. Kobald spielt einen genialen Pass auf Treitler, der wiederum Anej Polak bedient und der Angreifer schließt zu seinem Doppelpack ab. Augenblicke später ist das Spiel vorbei.

Stimme zum Spiel:

Hannes Matheuschitz (Sportlicher Leiter St. Anna): "Das Spiel ist dann aus, wenn es der Schiedsrichter beendet! Gratulation an die Mannschaft für den Kampfgeist! Wir sind sehr glücklich über die drei Punkte, die wir meiner Meinung nach mehr wollten als der Gegner. Nach den Ereignissen von unter der Woche tut der Sieg natürlich doppelt gut. So wünscht man es sich, in die Saison zu starten. Gleisdorf war der erwartet schwere Gegner, der es uns nicht leicht gemacht hat."

Robert Becker-Tonnerer (Obmann Gleisdorf): "Einfach nur bitter. Wir kamen recht gut ins Spiel, machten aber leider dumme Fehler, die ein 2:2 eigentlich gerechtfertigt hätten. Das 2:3 war mehr als bitter, keine Ahnung wieso 8 Minuten auch nachgespielt wurde, aber ist halt so und ein Spiel ist erst aus wenn,der Schiri abpfeift. Dumm gelaufen. Jetzt gilt der Fokus auf Freitag gegen den DSV Leoben."

Regionalliga Mitte: St. Anna/A. : Gleisdorf - 3:2 (1:0)

98 Anej Polak 3:2

92 Eigentor durch Paul Glanz 2:2

86 Anej Polak 2:1

19 Eigentor durch Marco Köfler 1:1

12 Marco Köfler 0:1