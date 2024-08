Junge Wikinger Ried bezwingen WAC Amateure in der Schlussphase

Details Sonntag, 04. August 2024 21:05

In einem packenden ersten Saisonspiel der Regionlliga Mitte trafen die WAC Amateure auf die Jungen Wikinger Ried. Die Ausgangslage war völlig offen. Beide Zweitvertretungen bekamen wieder ordentlich Nachschub aus der eigenen Akademie und wollen nach einem schwierigen letzten Jahr diese Saison nur wenig mit dem Abstieg zu tun haben. Am Ende setzten sich die Gäste aus Ried knapp mit 2:1 durch und sicherten sich somit die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit.

Ried gleicht WAC-Führung aus

Den besseren Start in die Saison erwischten aber die Wolfsberger. Daniel Goriupp brachte die Lavanttaler nach knapp 20 Minuten Spielzeit in Führung. Lange hielt der Vorsprung der Rnic-Elf aber nicht. In Minute 27 war es Matthias Gragger, der nach einer Standardsituation der Jungen Wikinger auf 1:1 stellen konnte. Vereinzelt waren Chancen auf beiden Seiten gegeben, doch wirklich zwingend wurde es nicht. So endete eine intensive erste Halbzeit mit einem 1:1.

Entscheidung in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das intensive Spiel fort. Beide Mannschaften kämpften um jeden Zentimeter des Feldes und erspielten sich Chancen, doch zunächst sollte kein weiterer Treffer gelingen. Die Defensivabteilungen der WAC Amateure und der Jungen Wikinger Ried zeigten sich aufmerksam und ließen kaum gefährliche Situationen zu. Der WAC kam vermehrt zu Umschaltsituationen, wo man etwas Gefahr ausstrahlen konnte. Die Wikinger hatten ebenso Möglichkeiten, wurden im letzten Drittel aber nicht so zwingend. Die Entscheidung zugunsten der Gäste aus Ried fiel in der Schlussviertelstunde. Die Rieder pressten am rechten Flügel die WAC-Defensive an und gewannen dadurch die Kugel. Nico Wiesinger bediente Kapitän Daniel Wimmer, der aus sieben Metern gekonnt einschob. In den letzten Minuten drückte der WAC natürlich nochmal auf den Ausgleich, doch die Abwehr der Rieder hielt stand.

Stimme zum Spiel

Julian Baumgartner (Trainer Junge Wikinger Ried): "Wichtiger Auftaktsieg und richtig gute Erkenntnisse für uns, da wir nach der Vorbereitung nicht genau gewusst haben, wo wir stehen. Die WAC Amateure haben es richtig gut gemacht und uns einige Male vor Probleme gestellt. Nach dem 1:0-Gegentreffer sind wir aber super zurück ins Spiel gekommen und haben uns in der Halbzeit richtig viel vorgenommen. Wir waren bis zur 80. Minute extrem gut im Spiel und in dieser Phase bereits in Führung. Zum Schluss wurde es natürlich nochmal hektischer, da der WAC es viel über lange Bälle probiert hat. Umso glücklicher bin ich, dass wir und speziell die jungen Spieler schon so eine reife Leistung gezeigt haben.

Aufstellungen

WAC: David Franz Skubl, Nico Six, Marcel Fritzer, Bohdan Romaniuk, Florent Hajdini, Konstantin Kerschbaumer, Michael Brugger (K), Pascal Müller, Niklas Pertlwieser, Sankara William Karamoko, Daniel Goriupp



Ersatzspieler: Elias Müller, Michael Leon Schweiger, Armin Karic, Kyrylo Romaniuk, Michael Morgenstern, Lukas Puff



Trainer: Nemanja Rnic

Junge Wikinger Ried: Dominik Stöger, Benjamin Sammer, Roman Steinmann, Matthias Gragger, Daniel Wimmer (K), Philip Weissenbacher, Manuel Burghart, Nermin Mesic, Nico Wiesinger, David Berger, Fabian Lechner



Ersatzspieler: Christian Lapsin, Loiange Delphin Ondoa Belinga, Mateo Zetic, Joris Boguo, Jakob Obernberger, Stefan Celic



Trainer: Julian Baumgartner

Regionalliga Mitte: WAC A. : Junge Wikinger Ried - 1:2 (1:1)

74 Daniel Wimmer 1:2

27 Matthias Gragger 1:1

18 Daniel Goriupp 1:0

Foto: Reinhard Schröckelsberger