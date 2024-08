SV Wildon knackt LASK Amateure OÖ dank Schlatte-Dropkick

Details Freitag, 09. August 2024 21:56

Wer hätte sich das gedacht? Der SV Wildon konnte sich am Freitagabend überraschend bei den LASK Amateuren knapp aber doch mit 1:0 durchsetzen. Damit sicherte sich das effektivere Team die drei Punkte. Für den Aufsteiger ist außerdem ein historischer Sieg, nämlich der erste in der Regionalliga Mitte. Den entscheidenden Treffer erzielte Patrick Schlatte in der zweiten Halbzeit.

Gastgeber spielerisch besser

Die Linzer sind von Beginn an das bessere Team. Man erspielt sich auch die Chancen, allerdings können die Wildoner alles mit ihrer guten Defensive wegverteidigen. Ansonsten ist der Goalie der Gäste auf seinem Posten und verhindert den Einschlag.

Mit Fortdauert der Partie kommen dann aber auch die Steirer besser ins Spiel und setzen ihrerseits gute Konterangriffe, die allerdings nicht zum Ziel führen. So endet die erste Halbzeit mit einem 0:0.

Der entscheidende Moment in der zweiten Halbzeit

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild zunächst kaum. Die Oberösterreicher sind das spielbestimmende Team, doch mit Toren will es nicht klappen. Die Wildoner sind da wesentlich efferktiver. Denn in der 68. Minute steht es 1:0 für die Gäste. Patrick Franz Schlatte vom SV Wildon fasste sich ein Herz, trifft den Ball aus 20 Metern aus der Drehung mit einem Dropkick und das Leder passt via Innenstange punktgenau - was für ein Treffer.

Im weiteren Verlauf drücken die Linzer noch mehr aufs Gas, doch Wildon steht weiterhin gut und verteidigt erfolgreich. Während die LASK Amateure OÖ zwar bemüht waren, fehlte ihnen letztlich die Durchschlagskraft, um die gut organisierte Abwehr des SV Wildon zu überwinden.

Stimme zum Spiel

Patrick Schlatte (Spieler Wildon): "Natürlich sind wir mit diesem Sieg sehr zufrieden. Ich glaube, das muss man sein, wenn man hier gewinnt. Wir haben defensiv alles wegverteidigt, was gegangen ist, haben alles reingeworfen, Linz war spielerisch überlegen. Aber das wussten wir vor dem Spiel schon. Dementsprechend war die Taktik klar und die Mannschaft hat wirklich alles perfekt umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten und uns der Trainer aufgetragen hat. So kann es weitergehen, vier Punkte aus zwei Spielern. Das hätten wir auch genommen, wenn uns das jemand vor der Saison gesagt hätte."

Regionalliga Mitte: LASK Amateure OÖ : Wildon - 0:1 (0:0)

68 Patrick Franz Schlatte 0:1