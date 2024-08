Filip-Goldtor bringt SK Vorwärts Steyr drei Punkte gegen USV St. Anna/A.

Details Freitag, 09. August 2024 22:20

SK Vorwärts Steyr gegen USV St. Anna/A. hieß es am Freitagabend in der 2. Runde der Regionalliga Mitte. Die Gastgeber gingen favorisiert ins Spiel und konnten sich letztlich auch durchsetzen, wenn auch knapp mit 1:0. Der entscheidende Treffer fiel in der ersten Halbzeit durch Oliver Filip.

Steyrer klar stärker, doch vorerst nicht zwingend

Die Steyrer geben von Beginn an Gas und ergreifen die Initiative. Die Heimischen haben auch mehr Spielanteile, kommen aber nicht in die gefährliche Zone. Nach 20 Spielminuten dann der erste Abschluss für die Oberösterreicher: Brekner setzte einen Schuss über das Gehäuse von St. Anna. Zwei Minuten später dann auch die erste gute Chance für die Gäste aus der Südoststeiermark, Treitler bringt einen Stanglpass von der linken Seite aber nicht im Steyrer Tor unter. In der 36. Minute dann das erlösende 1:0 für die Steyrer: Oliver Filip wird von Pepe Brekner auf die Reise geschickt und er versenkt das Leder im linken unteren Eck.

St. Anna riskiert

Nach dem Seitenwechsel erhöht der Gast die Schlagzahl. Die Heimischen hingegen taten sich jetzt schwer, ins Spiel zu finden. In der 60. Minute fällt dann aber beinahe das 2:0 für die Hausherren, doch Schlussmann Bilalic kann in höchster Not klären. Nur Augenblicke später dann neuerlich die Top-Chance auf das 2:0, doch Michael Martic kann einen Elfmeter, der nach einem Foul an Oliver Filip gepfiffen wurde, nicht verwerten. Mit Fortdauer der Partie bekamen die Gastgeber durch das Risikospiel von St. Anna immer mehr Räume, doch es wurden die besten Einschussmöglichkeiten nicht genützt. So blieb es beim 1:0-Sieg der Oberösterreicher.

Stimme zum Spiel:

Hannes Matheuschitz (Sportlicher Leiter St. Anna): "Die Niederlage ist sehr bitter. Das wäre heute nicht notwendig gewesen. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass Steyr einen Elfmeter vergeben hat, weil unser Torwart stark gehalten hat. Durch einen Eigenfehler ist leider das 0:1 in Minute 36 gefallen. Das hat uns natürlich etwas getroffen, wir sind dann aber trotzdem besser im Spiel gewesen. Wir hatten einige gute Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten, somit treten wir die Heimreise mit 0 Punkten im Gepäck an!"

Regionalliga Mitte: Vorwärts Steyr : St. Anna/A. - 1:0 (0:0)

36 Oliver Filip 1:0