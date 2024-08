Wimmleitner führt Gurten in Wallern zum Derbysieg

Details Freitag, 09. August 2024 22:45

In der zweiten Runde der Regionalliga Mitte kam es gleich zu einem hochkarätigen Derby in Oberösterreich. Die Union Gurten war zu Gast bei der SPG Wallern. Am ersten Spieltag erreichten beide Mannschaften nur ein Remis, weshalb heute auf beiden Seiten ein Sieg das große Ziel war. Schlussendlich setzte sich Gurten in einer heiß umkämpften Partie knapp durch und feierte damit den ersten Saisonsieg.

Leichte Vorteile für die Hausherren

Vor etwas über 500 Zuschauern zeigte sich von Beginn an ein intensiver Schlagabtausch. Anfangs noch recht ausgeglichen, kam Wallern immer besser in die Partie und auch zu einigen Möglichkeiten. Allerdings wurde es noch nicht zwingend genug. Der erste Treffer gelang allerdings den Gästen. Resultierend aus einem Eigenfehler ging es schnell über die linke Seite, wo Fabian Wimmleitner den scharfen Ball ins Zentrum ideal über die Linie drücken konnte. Die Wallerer zeigten sich jedoch wenig beeindruckt und erhöhten den Druck. Bereits zwei Minuten später, in der 34. Minute, gelang ihnen der Ausgleich. Ein langer Ball in die Spitze erreichte Daniel Steinmayr, der nicht im Abseits stand. Er setzte sich weit rechts im Strafraum elegant durch und schloss aus spitzem Winkel ab. Der Ball zappelte im Netz und es stand 1:1.

Bis zur Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, bei dem beide Mannschaften ihre Chancen hatten, aber keine weiteren Treffer erzielen konnten. Mit einem spannenden 1:1 ging es in die Pause.

Gurten bringt das Spiel nach Hause

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste. Beide Teams wollten die Führung übernehmen und spielten entsprechend offensiv. Die Wallerer hatten einige vielversprechende Angriffe, doch die Abwehr von Union Gurten hielt Stand.

In der 54. Minute kam es dann zur spielentscheidenden Szene. Nach einem Handspiel von Felix Huspek im Strafraum entschied Schiedsrichter Smolinski auf Elfmeter für Union Gurten. Erneut trat Fabian Wimmleitner an und bewahrte die Nerven. Mit einem präzisen Schuss verwandelte er den Elfmeter sicher und brachte seine Mannschaft mit 2:1 in Führung.

Nach dem Führungstreffer zog sich Union Gurten etwas zurück und konzentrierte sich mehr auf die Defensive. Die Wallerer drängten auf den Ausgleich und erspielten sich einige gute Chancen, doch sie scheiterten immer wieder an der gut organisierten Abwehr der Gäste oder am Torwart Oliver Fischer. Durch den Offensivdrang der Gäste boten sich im Verlauf der zweiten Hälfte natürlich auch Räume für die Innviertler an. Chancen auf die endgültige Entscheidung ließ die Madritsch-Elf aber auf der Strecke.

Nach etwas über 90 Minuten war Schluss und die Gäste aus Gurten konnten sich über einen hart erkämpften 2:1-Sieg freuen. Für Wallern/St. Marienkirchen war es eine bittere Niederlage, da sie trotz guter Leistung ohne Punkte blieben. Union Gurten hingegen konnte die drei Punkte mit nach Hause nehmen und einen wichtigen Sieg in der Regionalliga Mitte feiern.

Nächste Woche trifft Wallern auf die noch ungeschlagenen Deutschlandsberger. Auf Gurten wartet der nächste OÖ-Fight gegen die LASK Amateure.

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SV Wallern): "Wir haben es speziell in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht und ihnen das Leben sehr schwer gemacht. Hatten auch die besseren Chancen, gingen aber durch einen Fehler in Rückstand. Postwendend erzielten wir zum Glück aber den Ausgleich. Wir hatten durch die defensive Spielweise von Gurten viel Ballbesitz und einige Möglichkeiten im ersten Durchgang. Nach dem unglücklichen Elfmeter gegen uns versuchten wir trotzdem viel und investierten viel. Hatten schlussendlich aber nicht das nötige Glück, um den Ausgleich zu erzielen. Ich denke, für uns ist es eine sehr unglückliche Niederlage – einen Punkt hätten wir uns schon verdient gehabt.

Aufstellungen

Wallern: Patrick Moser, Dejan Misic, Eduard Josef Haas, Emmanuel Acheampong, Daniel Steinmayr, Mateo Kvesa, Oliver Affenzeller, Felix Huspek, Philipp Huspek, Philipp Mitter, Michael Schildberger (K)



Ersatzspieler: Andreas Horwath, Alexander Dallhammer, Michael Wild, Lorenz Mayrhuber, Maximilian Straif, Lukas Schindler



Trainer: Horst Haidacher Union Raiffeisen Gurten: Oliver Fischer - Thomas Reiter (K), Simon Schnaitter, Sebastian Zirnitzer, Thomas Burghuber - Tobias Schott, Dominic Bauer, Felix Sickinger, Rene Wirth, Jakob Horner - Fabian Wimmleitner



Ersatzspieler: Julian Brunthaler, Luka Vekic, Stephan Murauer, Florian Schütz, Felix Ratzinger, Tine Pori



Trainer: Peter Madritsch

Regionalliga Mitte: Wallern/St. Marienkirchen : Gurten - 1:2 (1:1)

54 Fabian Wimmleitner 1:2

34 Daniel Steinmayr 1:1

32 Fabian Wimmleitner 0:1

Foto: Harald Dostal