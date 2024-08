FC Gleisdorf 09 gleicht aus, zieht gegen DSV Leoben aber Kürzeren

Details Freitag, 09. August 2024 23:22

Der DSV Leoben traf am Freitagabend in der Regionalliga Mitte auf den FC Gleisdorf 09. Damit stand ein Steirer-Derby auf dem Programm. Die Leobener wollten unbedingt ihren Auftaktsieg aus der Vorwoche bestätigen, Gleisdorf jedenfalls anschreiben, nachdem man in der Vorwoche gegen St. Anna in letzter Sekunde verlor. Aus Zweiterem wurde nichts, denn die Leobener setzten sich mit 2:1 durch. Bitter für die Gastgeber: Das entscheidende Tor fiel wieder spät.

Leoben mit der Führung

Bereits in der 5. Minute hatte der DSV Leoben die erste gute Chance des Spiels, doch die Gleisdorfer haben Glück, denn die Leobener treffen das leere Tor nicht. In der 13. Minute kamen auch die Gleisdorfer zu ihrer ersten guten Gelegenheit, als Loder knapp am Tor vorbeischoss. Die Begegnung blieb ausgeglichen, doch es war der DSV Leoben, der in der 42. Minute den ersten Treffer erzielte. Nach einem hervorragenden Heber hinter die Abwehr verwandelte Thomas Hirschhofer scharf in die kurze Ecke und ließ dem Gleisdorfer Torhüter keine Abwehrmöglichkeit.

Dramatische Schlussphase

In der zweiten Halbzeit riskieren die Gleisdorfer mehr und es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:1 fällt. In der 49. Minute glich Niko Johann Lieber für den FC Gleisdorf 09 aus, und das Spiel war wieder offen.

In der Folge plätscherte die Begegnung aber dahin, ehe wieder die Leobern führten. In der 67. Minute war es soweit: Marco Untergrabner traf nach einem starken Eckball zum 2:1 für den DSV Leoben. Untergrabner stieg am höchsten und köpfte den Ball unhaltbar ein. Die Hausherren werfen dann alles nach vorne, geben Vollgas, der Einsatz wird aber nicht belohnt.

Stimme zum Spiel:

Robert Becker-Tonnerer (Obmann FC Gleisdorf): "Das ist sehr schade heute. Ein Punkt wäre sicher drinnen gewesen! Unsere Mannschaft hat Moral bewiesen, hätte sich auf jeden Fall den Punkt verdient! Aber wir wissen dass wir stark aufgestellt sind und ich bin mir sicher dass wir uns das nächste Mal belohnen werden! Mit zwei Niederlage in die Saison zu starten, ist aber klarerweise nicht das, was man sich wünscht."

Regionalliga Mitte: Gleisdorf : Leoben - 1:2 (0:1)

67 Marco Untergrabner 1:2

49 Niko Johann Lieber 1:1

42 Thomas Hirschhofer 0:1

Foto: DSV Leoben